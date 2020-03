Corea del Norte mantiene en observación a 7 000 personas por el coronavirus

LEA TAMBIÉN

Corea del Norte anunció este domingo 1 de marzo del 2020 que ha puesto a unas 3 900 personas más en observación debido a que muestran síntomas similares a los que provoca el nuevo coronavirus, lo que eleva a unas 7 000 el total de las sometidas a vigilancia por ese motivo en el país.

El diario estatal Rodong, el principal de Corea del Norte, publica que 2 420 personas en la provincia de Pyongan del Sur (franja occidental) y 1 500 más en la provincia de Gangwon (costa suroriental) están bajo vigilancia médica para prevenir un brote del virus en territorio norcoreano, donde aún no se ha informado de ningún caso.



Esto se suma a las 3.000 personas que estaban bajo observación desde principios de semana en Pyongan del Norte (noroeste), según medios oficialistas del régimen de Pionyang.



Aunque no se ha especificado en qué consisten dichos seguimientos, Rodong explica que se está observando con especial cuidado a aquellos que ya acarrean problemas de salud y que se ha provisto a la gente de víveres, lo que hace pensar que podría tratarse de cuarentenas domésticas.



Las autoridades de Corea del Norte han aplicado medidas muy estrictas para tratar de evitar que el virus entre en su país y han cerrado sus fronteras y suspendido conexiones aéreas y ferroviarias con China y Rusia, además de aplicar cuarentenas de un mes a todo aquel que ha venido de fuera o incluso a diplomáticos extranjeros que no han salido recientemente del país.



Los expertos coinciden en señalar que el empobrecido país asiático puede encarar una crisis muy grave si se produce ahí una epidemia de coronavirus debido a su deficiente sistema sanitario.

Al sur de la militarizada frontera que divide la península coreana, Corea del Sur suma ya 3 526 contagios de coronavirus.