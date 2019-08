Corea del Norte modifica su constitución para otorgar más poder a Kim Jong-un

LEA TAMBIÉN

Corea del Norte ha enmendado su constitución de cara a cimentar aún más el liderazgo de Kim Jong-un, informó este viernes 30 de agosto del 2019 la agencia estatal de noticias KCNA al reportar los resultados de la segunda sesión plenaria anual de la Asamblea Popular Suprema (Parlamento) del país asiático.

El pleno aprobó "algunas enmiendas y suplementos de la constitución socialista", según KCNA, entre ellas el estatus del presidente de la Comisión de Asuntos Estatales (CAE), cargo que ostenta Kim.



La modificación "fija constitucionalmente el estatus del presidente de la CAE como el líder supremo del partido, del Estado y de las Fuerzas Armadas" del país.



El presidente de la CAE, que ya no podrá ser elegido en las urnas para ocupar un escaño de la Asamblea Popular Suprema como hasta ahora, queda "autorizado para promulgar ordenanzas de la Asamblea y los principales decretos y decisiones del CAE y para nombrar o revocar enviados diplomáticos a países extranjeros".



De este modo el rol de Kim "se ha consolidado aún más para garantizar firmemente la orientación monolítica del líder supremo sobre todos los asuntos estatales", según KCNA.



Cuando se comunicaron los resultados de los comicios para renovar la Asamblea Popular Suprema, cuyo rol es realmente refrendar automáticamente las decisiones adoptadas por Kim y el partido único norcoreano, el líder no apareció nombrado entre los 687 escaños de la cámara; la primera vez que esto sucedía en la historia del país.



Esto llevó a los expertos a determinar que el aislado país buscaba modificar su carta magna de cara a consolidar a Kim y a convertirlo oficialmente en jefe de Estado norcoreano, algo que ya se hizo en la primera sesión plenaria de abril.



Por otra parte, se esperaba que esta segunda reunión parlamentaria del año sirviera para arrojar pistas sobre el rumbo de la política exterior norcoreana en un momento en que las negociaciones con EE.UU. sobre desnuclearización aún permanecen congeladas.



No obstante, KCNA ha optado de momento por no mencionar el tema en sus reportes sobre la sesión del hemiciclo.



Desde la fracasada cumbre de Hanói de febrero, Pionyang ha endurecido su postura y este verano ha realizado varios lanzamientos de misiles de corto alcance.



Se esperaba que el diálogo pudiera retomarse en los meses estivales después de que Kim y el presidente estadounidense, Donald Trump, se reunieron de manera improvisada el pasado junio en la frontera intercoreana.