Corea del Norte lanzó dos misiles de corto alcance

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Corea del Norte efectuó el jueves 24 de julio de 2019 el lanzamiento de dos misiles de corto alcance que cayeron en el Mar de Japón, de acuerdo con fuentes de Corea del Sur y Estados Unidos, en un nuevo capítulo de las tensiones en la región.

Según el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Corea del Sur, los proyectiles lanzados por el gobierno de Pyongyang fueron definitivamente misiles de corto alcance.



“Hemos confirmado que se trató de misiles. Uno de los misiles voló 430 kilómetros y estimamos que el otro voló un poco más”, dijo un oficial del Estado Mayor a la AFP .



El oficial apuntó que “no es claro si (el líder norcoreano) Kim Jong Un supervisó personalmente los lanzamientos”. Esa misma fuente añadió que analistas surcoreanos y estadounidenses ya comenzaron a estudiar los datos recogidos sobre esos lanzamientos.



Poco antes, una fuente del gobierno de Estados Unidos había afirmado en Washington que los proyectiles eran de “corto alcance” pero sin identificar con precisión el tipo de armamento utilizado.



“Puedo confirmar que fue... de corto alcance”, dijo a la AFP un funcionario estadounidense que pidió anonimato. No indicó cuándo fue hecho ese lanzamiento.



En tanto, el estado mayor de Seúl, citado por la agencia surcoreana de noticias Yonhap, dijo que Corea del Norte “disparó un proyectil no identificado a las 5:34 AM y otro a las 5:57 desde áreas de Wonsan”.



Los proyectiles cayeron en aguas del Mar de Japón, que coreanos del sur y del norte llaman Mar del Este.



Firme reacción japonesa



De inmediato, el ministro japonés de la Defensa deploró el lanzamiento de los proyectiles norcoreanos, y calificó de “lamentable” la iniciativa. “Si se trata de misiles balísticos, eso viola resoluciones de la ONU. Estos casos recientes de lanzamiento de proyectiles son extremadamente lamentables”, dijo el ministro Takeshi Iwaya a la prensa.



Estos lanzamientos tuvieron lugar en un contexto marcadamente tenso entre Pyongyang y Seúl ante la inminencia de la realización de ejercicios militares en Corea del Sur con la participación de tropas estadounidenses, operativos que Corea del Norte critica con aspereza.



El 17 de julio, Corea del Norte advirtió a Corea del Sur y Estados Unidos que la realización de esos ejercicios tendría repercusiones en la disposición de Pyongyang de mantener canales de diálogo con Washington por su programa de armas.



Así, dejó entrever la posibilidad de anular la moratoria que adoptó sobre sus ensayos balísticos y nucleares.



Estados Unidos y Corea del Sur realizan ejercicios militares conjuntos todos los años, y las operaciones previstas para las próximas semanas han sido reducidos drásticamente para no aumentar las tensiones con Corea del Norte.



Sin embargo, la precisión sobre el alcance de los lanzamientos realizados por Corea del Norte es de particular importancia, ya que el presidente estadounidense, Donald Trump, había sugerido que ensayos con armas de corto alcance no descarrilarían las conversaciones.



Al referirse a lanzamientos realizados por Corea del Norte a inicios de año, Trump había comentado que se trató de “misiles de muy corto alcance, algo que ya es común”.



Estados Unidos mantiene unos 30 000 soldados en Corea del Sur. Por ello, Corea del Norte insiste que en los ejercicios militares conjuntos son apenas prácticas para una eventual invasión de la parte norte de la península coreana.



Estados Unidos exige la “desnuclearización total, definitiva y verificada” de Corea del Norte como condición para levantar las sanciones comerciales contra Pyongyang.