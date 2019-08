Corea del Norte lanza dos nuevos proyectiles desde su costa oriental

LEA TAMBIÉN

Corea del Norte efectuó hoy viernes 9 de agosto de 2019 dos nuevos lanzamientos de proyectiles sin identificar desde su costa oriental, el quinto test de este tipo en unas dos semanas, según dijeron fuentes militares surcoreanas.

Los dos proyectiles fueron disparados desde la provincia norcoreana de Hamyong del sur y cayeron en el Mar de Japón (llamado mar del Este en las dos Coreas), según informó un portavoz del Estado Mayor Conjunto surcoreano (JCS) a la agencia local Yohnap.



Las fuerzas de Washington y de Seúl se encuentran analizando los datos recopilados sobre la trayectoria de los proyectiles, en lo que supone la quinta ronda de lanzamientos del Norte desde el pasado 25 de julio, y que según Pionyang constituyen una "advertencia" contra las maniobras militares conjuntas de los dos países aliados.



El régimen que lidera Kim Jong-un había realizado su último lanzamiento el pasado miércoles 7 de agosto de 2019 y, tanto en ese como en los tres anteriores probó, un nuevo tipo de misil balístico de corto alcance, según apuntan los análisis preliminares de Washington y Seúl.



El nuevo ensayo armamentístico del Norte tiene lugar después de que el viernes el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que ha recibido una "preciosa" carta del dictador norcoreano, en la que afirma que no está "contento" con las maniobras militares de los aliados.



Seúl y Washington iniciaron el pasado día 5 unos ejercicios castrenses en el Sur que se prolongarán durante unas tres semanas, y que se llevan a cabo con una escala más reducida que en ocasiones anteriores con vistas a favorecer el diálogo y la distensión en la península coreana, algo que no ha evitado las protestas del Norte.



Kim "no estaba contento con esos juegos de guerra. Y ustedes saben que a mí tampoco me han gustado nunca", dijo Trump en declaraciones a la prensa a la Casa Blanca en la víspera, en las que también abrió la puerta a un nuevo encuentro con el líder norcoreano.