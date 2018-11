Corea del Norte 'prueba nueva arma de alta tecnología', según prensa surcoreana

LEA TAMBIÉN

El líder norcoreano Kim Jong Un supervisó las pruebas de una nueva arma de “alta tecnología”, informó este 15 de noviembre del 2018 un medio de Estado norcoreano, según la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

“Kim Jong Un supervisó las pruebas de un arma táctica de alta tecnología recientemente desarrollada en la Academia de Ciencias de la Defensa Nacional”, informó Yonhap que citó al medio norcoreano.



Este precisó que el ensayo fue exitoso pero no especificó cuál fue el tipo de artefacto.



El “arma táctica de alta tecnología” fue desarrollada durante un largo periodo y “contribuye a construir una defensa impenetrable para nuestro país y refuerza el poder de combate del ejército de nuestro pueblo”, según el medio norcoreano.



El presidente estadounidense Donald Trump y Kim Jong Un se reunieron este año durante una cumbre histórica en Singapur, que condujo a un acuerdo de desarme nuclear cuyos términos no fueron precisos.



Desde esta cumbre, Corea del Norte detuvo sus ensayos balísticos y nucleares, desmanteló un sitio de pruebas de misiles y prometió, si Estados Unidos acepta hacer concesiones, desmantelar su principal complejo nuclear.



Pero los avances fueron lentos y los dos países se acusan mutuamente de no haber cumplido su palabra. Donald Trump dijo esperar un segundo encuentro con Kim Jong Un a principios del año que viene.