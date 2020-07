Corea del Sur rechaza extraditar a EE.UU. a operador de webs pedopornográficas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un tribunal de Corea del Sur rechazó el lunes 6 de julio del 2020 un pedido de extradición a Estados Unidos de un hombre declarado culpable de haber dirigido uno de los mayores sitios web de pedopornografía en el mundo.

Son Jong-woo, gerente del sitio web de pornografía infantil surcoreano Welcome to Video, vendía su contenido en todo el mundo en el Internet profundo, mediante bitcoins.



Declarado culpable de haber violado las leyes surcoreanas de protección de menores, purgó una pena de 18 meses en la cárcel, que terminó en abril. Se mantuvo en detención ya que también está acusado en Estados Unidos y podría ser condenado allí a una pena mucho más larga.



Algunos de sus clientes recibieron penas de 15 años de cárcel en Estados Unidos.



El Alto Tribunal de Seúl justificó su rechazo de la demanda de extradición argumentando que su salida al extranjero podría “obstaculizar la investigación surcoreana sobre los contenidos de carácter sexual”, informó la agencia de noticias Yonhap.



“La decisión no debe ser interpretada como una forma de exonerarlo”, añadió el tribunal.



Pero esta decisión ha suscitado revuelo en las redes sociales del país. “Corea del Sur debe ser el único país que deja en libertad a sus depredadores sexuales de niños”, reaccionó un internauta.



Según el departamento estadounidense de Justicia, 338 personas vinculadas con este sitio web fueron detenidas el año pasado en todo el mundo, especialmente en Corea del Sur, Estados Unidos, Canadá, España y Brasil.

Calificado por Washington como el “mayor mercado de abuso sexual de menores en términos de volumen de contenidos”, el sitio web de Son daba acceso a 250 000 videos pornográficos infantiles mediante pago con bitcoins.