El canciller ecuatoriano, Luis Gallegos, explicó que Corea del Sur está interesada en la concesión del aeropuerto Eloy Alfaro de Manta por un valor aproximado de USD 200 millones. Con esa inversión, dijo, se convertirá en una terminal aérea internacional con un eje hacia el Asia.

Así lo anunció la mañana de este 2 de diciembre del 2020, durante una entrevista radial. En ese espacio, explicó los USD 600 millones en cooperación no reembolsable e inversión que comprometió para Ecuador durante una visita oficial a Corea del Sur.



Este es un proyecto cerrado este año en el que la Corporación Aeroportuaria de Corea (KAC por sus siglas en inglés) invertirá en labores de construcción y también operará cuando esté terminado.



Ese país de la península asiática, había mostrado interés desde el 2019, cuando el exministro de la Producción, Pablo Campana, hizo acercamientos.



Agregó que el apoyo internacional desde Corea también incluye la construcción de tractores en Ecuador y de proyectos varios para las islas Galápagos.



"Lo que yo puedo hacer en el corto tiempo que tengo para ser canciller es delinear una hoja de ruta, dejarlo preparado, será decisión de las autoridades del próximo Gobierno el continuar o no con proyectos que considere prioritarios".



Según Gallegos, durante su gestión son USD 300 millones los que ya han llegado al país como cooperación no reembolsable. "La próxima semana nos llegan dos lanchas patrulleras que nos han donado para la vigilancia de nuestro mar".



El Gobierno de Seúl aprovechó la visita oficial de una semana de Gallegos para invitarlo al Foro de Cooperación Futura Corea-Latinoamérica y el Caribe en el que, entre otros temas, el canciller pudo mantener encuentros y compartir posturas con respecto al "acceso universal a las vacunas".



Sobre las vacunas, el canciller afirmó que el coronavirus "no se va a ir pronto, pese a las buenas noticias de las vacunas esto va a tomar varios años más para tener una normalidad". Sin embargo, dijo que el país está coordinando con los distintos laboratorios en el mundo para la adquisición de las dosis.