Coordinadora de la comisión que lleva elección del CNE renuncia por discrepancias con el proceso

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (Cpccs-t) conoció este miércoles, 7 de noviembre de 2018, la renuncia de Mikaella Andrade y la aceptó por unanimidad. Ella se desempeñaba como coordinadora de la Comisión Ciudadana que lleva el concurso de selección del nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE).

En la sesión del Pleno no se dio lectura a la carta de renuncia. Julio César Trujillo, presidente de la entidad, dijo al final de la cita que Andrade se va porque no está de acuerdo con los criterios que se han aprobado para designar a los consejeros.



“Ella sabía que la decisión la tenía que tomar el Consejo, hemos aplicado las facultades que nos dio el pueblo ecuatoriano. Asumimos nuestra responsabilidad, esperamos que el pueblo ecuatoriano nos juzgue”, aseguró.



Este Diario intentó comunicarse con Andrade vía telefónica. Pero en su teléfono se aseguró que no podía hablar porque se encontraba en una reunión. Ella se desempeña también como asesora del consejero Luis Hernández. Jorge Andrés Medrano Baldeón toma su lugar en la Comisión del CNE.



Esta no es la primera crítica que el Cpccs-t recibe por el proceso del CNE, desde sus propios miembros. El día que se seleccionó a los 14 finalistas del proceso, el vocal Xavier Zavala Egas se abstuvo de votar. Dijo que la lista no está fundamentada en méritos y tomó la decisión de no participar más en lo relacionado a ese concurso. Hoy, por ejemplo, en el tema de la renuncia de Andrade se volvió a abstener.



En la misma sesión, el Consejo de Participación transitorio designó a la Comisión Técnica que se encargará del concurso del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Los ciudadanos elegidos son: Maritza Alexandra Hidrovo Hidalgo y Laura Andrea Cortez Polo. Sus suplentes son Evelyn Lucía Rosero Proaño y Marcela Cumandá Castañeda Ortiz.

Los delegados del Pleno, en cambio, son Seida Ruiz y Andrés Obando. Mientras que el veedor ciudadano sin voto será José Luis Musha Llumiguano y su suplente Mónica Zapata Gordón.