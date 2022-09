Habitantes de la Cooperativa La Roldós permanecen sin agua potable

Moradores del Barrio Tiwintza en el sector de La Roldós Segunda Etapa se acercan a un tanquero a recoger agua en baldes debido al corte de agua de hace mas de ocho días que se da en el sector. Los vecinos denuncian que es un problema que viene sucediendo hace varios anos atrás. Fotos: Carlos Noriega / EL COMERCIO.

Ivonne Mantilla (I)

Isabel Díaz es moradora del sector Twintza de la Cooperativa La Roldós, norte de Quito. Desde el 13 de septiembre de 2022 no tiene agua potable en su vivienda. Esta problemática se extiende a los 5 000 habitantes que viven en este sector.

Leonardo Cuestas, presidente de La Roldós, menciona que este problema es recurrente desde hace tres años. El agua llega a las viviendas por horas y el único tanquero que llega al sector no abastece a los 5 000 habitantes de La Roldós.

Menciona que las personas tienen que comprar botellones de agua para poder cocinar y utilizar para el aseo personal y eso representa un gasto más.

Germán Rivadeneira, morador del sector, dice que este inconveniente surge a raíz que las bombas de agua están operando a su capacidad y ya no abastece al número de habitantes de la zona. Menciona que ya se ha notificado a la Empresa de Agua Potable el inconveniente, pero no han dado solución.

El tanquero tiene capacidad de 12 mil litros y no puede abastecer a las 5 000 personas de la Cooperativa La Roldós.

Hace un llamado a las autoridades para que den una solución, el tanquero no tiene un horario fijo lo que complica el abastecimiento de este líquido vital. A esta problemática se suma que las planillas de agua les refleja valores excesivos, así lo cuenta América Flores quien tiene que pagar facturas de USD 20. Cuenta que en su vivienda solo habitan cuatro personas.

Esta misma situación la vive también Rocío Quistanchala quien debe pagar USD 30, en su caso todos los miembros de su familia salen a trabajar por lo que manifiesta que estos valores son injustos para pagar.

El tanquero que llega al barrio tiene una capacidad de 12 mil litros lo que solo logra abastecer a 60 personas. Los vecinos cuentan que se puede dar en el sector una emergencia sanitaria debido a la falta de este líquido vital. En las tiendas cada vez es escaso este producto.

Los niños no tienen agua para su aseo personal, por la zona existe instituciones educativas que no pudieron abrir las puertas a sus alumnos porque no hay agua.