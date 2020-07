La cooperación de EE.UU. con Ecuador en la pandemia asciende a USD 50 millones

LEA TAMBIÉN

A por lo menos USD 50 millones asciende la cooperación de Estados Unidos con Ecuador por la pandemia del covid-19. Así lo aseguró el embajador del país norteamericano en Quito, Michael J. Fitzpatrick.

El diplomático señaló que esta ayuda no solo tiene que ver con la entrega de insumos para hospitales o equipos de protección para médicos, policías o militares, sino también con programas de capacitación, educación, alimentación o de agua potable.



El último envío consistió en 50 respiradores mecánicos que llegaron el viernes 3 de julio al aeropuerto de Quito y serán distribuidos en distintos hospitales de 10 provincias, entre ellas, Azuay, Cotopaxi, Manabí y Pichincha.

Los equipos son parte de un total de 250 que fueron donados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés).



Fitzpatrick aseguró que parte de la cooperación ha ido destinada a los barrios más afectados por la pandemia o que albergan a muchos migrantes o refugiados de Venezuela o Colombia.



Apuntó que las donaciones, asimismo, han provenido de organizaciones no gubernamentales, empresas o ciudadanos particulares de EE.UU. "Hay por encima de los USD 50 millones invertidos por el Gobierno americano en estos últimos dos o cuatro meses", dijo.



El diplomático presentó el balance la noche del sábado, durante un evento organizado por la Embajada para celebrar el aniversario 244 de la independencia de su país. Debido a las medidas por el covid-19 esto se dio por videoconferencia e incluyó presentaciones de artistas.



Durante este acto se difundió un video en el que el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, envió un saludo en el que agradeció la cooperación de EE.UU. y se comprometió a seguir trabajando para lograr un acuerdo comercial entre los dos países.



"Debo destacar que EE.UU. no solo es un país amigo, sino el principal socio comercial de Ecuador. En 2019 el 20% de nuestras exportaciones no petroleras fue a EE.UU. y el 13% de nuestras importaciones vinieron de allí", mencionó Moreno.



El Presidente añadió que productos ecuatorianos como camarón, banano, flores, atún son enviadas al país norteamericano. Refirió que el año pasado EE.UU. fue el destino del 42% de las rosas de Ecuador.



"Por eso seguiremos trabajando para lograr un acuerdo comercial entre ambas naciones para fortalecer la cooperación en diversos campos y afianzar mucho más nuestros lazos de amistad", puntualizó Moreno.



En Ecuador residen 100 000 estadounidenses y cada año otros 150 000 visitan Ecuador. Mientras que 1.5 millones de ecuatorianos residen en EU.UU. o realizan viajes a EE.UU. cada año, refirió el Embajador.

Al final del evento, que incluyó fuegos artificiales desde la Embajada, se despidió del país Andrew K. Sherr, después de tres años de haber encabezado el consulado en Guayaquil.