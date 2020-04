Un convoy humanitario de 50 especialistas clínicos hizo un barrido de 2 400 hogares en el suburbio de Guayaquil

LEA TAMBIÉN

El Municipio de Guayaquil hizo un barrido sanitario de 2 400 hogares de La Colmena del Cisne 2, sector popular del Suburbio Oeste, con un convoy humanitario integrado entre otros por 50 especialistas clínicos y expertos en el manejo de enfermedades respiratorias.

La primera intervención del Plan de Atención Integral por Sectores tenía considerado brindar asistencia médica en 4 000 predios este martes 14 de abril del 2020. El objetivo era el de evaluar la salud a los habitantes y mitigar el avance del covid-19 en la ciudad.



Se prevé concluir este miércoles 15 de abril con el 40% de hogares restantes del sector, uno de los más golpeados por la pandemia en la ciudad, según la Municipalidad.

Los moradores del populoso sector recibieron atención de salud gratuita, medicinas y kits de alimentos de provisión para siete días, en el caso de familia promedio de cuatro personas.



Los médicos y enfermeros concentraron la asistencia en personas con sintomatología temprana de covid-19 y que, además, estuvieran afectados por otras enfermedades.



La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, subrayó que se atienden casos presumibles de coronavirus “porque no podemos estar esperando las pruebas” de diagnóstico y ratificó que el objetivo es cortar la cadena de transmisión, brindar asistencia médica y salvar vidas en la ciudad más golpeada por la pandemia en el país.

“Estamos trabajando para asistir con médicos, alimentos, telemedicina, suministro de oxígeno y todo lo necesario para salvar la vida de los guayaquileños”, sostuvo Viteri.



Las brigadas prevén medicación con suministro de oxígeno en Unidades de Atención Media, entre ellos los Centros de Salud del Municipio. Para el sector de La Colmena se destinó el Hospital del día del Cisne 2, ubicado en la​ Parroquia Febres Cordero, calle 8ava y la C. Y los casos más graves serán derivados a los hospitales públicos.



En los patios del hospital se instalaron dos ambulancias del Cuerpo de Bomberos equipadas y con paramédicos, listas para recibir casos de pacientes que requieran oxígeno o ser trasladados hacia otras unidades médicas especializadas.

En la primera jornada del Plan Estratégico de Atención Puerta a Puerta por Sectores no se brindaron datos de cuántas personas requirieron atención en la Unidad de Atención Media.



La Municipalidad confirmó al final de la tarde en un comunicado que se identificaron personas con sintomatología de covid-19 y se comprometió a divulgar las cifras exactas de casos identificados cuando se cierren las operaciones casa por casa en el sector.



También se procedió a la desinfección intra y extra domiciliaria, en las viviendas donde se encontraban pacientes positivos de covid-19. Todos los insumos y medicamentos son entregados por el Municipio de Guayaquil de forma gratuita.

El Plan se ejecuta con coordinación con el Gobierno Nacional y cuenta con el apoyo de la Fuerza de Tarea Conjunta, que incluye a las tres ramas de las Fuerzas Armadas. “Aquí no estamos para concertar a tomar un café, sino para colaborar, en ese sentido estoy comunicándome directamente con el Presidente (de la República), he hablado dos veces con él, el día de ayer hablé también con el Vicepresidente y la Ministra de Gobierno”, explicó Viteri.



Los profesionales de la salud de las brigadas municipales atienden también a quienes presentan síntomas de otras enfermedades, según Miguel Morla, subdirector Técnico de Salud del Municipio. “Los pacientes que no sean covid y requieran de mayor atención los enviaremos a otras unidades, tenemos 50 unidades en el Municipio de Guayaquil”, dijo Morla.



La Alcaldía espera aumentar la cobertura hasta 100 Unidades de Atención Media con apoyo de otros organismos del sector de la salud en la ciudad. El epidemiólogo Washington Alemán dirige el equipo médico de la Unidad de Prevención de Enfermedades Infecciosas adscrita a la Dirección de Salud del Cabildo.



Según la Alcaldesa, el plan de intervención puerta a puerta continuará en los sectores de Guayaquil con mayor cantidad de incidencia de casos de contagios. “Nosotros como ciudad nos vamos a hacer cargo de todo lo necesario aquí en Guayaquil, vamos a hacernos cargo de lo que haya que hacer”, señaló Viteri.