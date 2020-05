¿Qué pasa con los Guagua Centros en Quito en medio del covid-19?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los Guagua Centros se encuentran suspendidos en Quito. Este viernes 8 de mayo del 2020, fuentes municipales indicaron que una vez que se supere la emergencia sanitaria por la pandemia del covid-19 se repotenciará el programa.

Sin embargo, 720 educadoras y otras 360 personas de apoyo que eran parte de los establecimientos a los que acudían unos 9 000 niños, también están afectadas.



En ese marco, el Patronato San José informó el 16 de abril del 2020, en un comunicado, que con el objetivo fundamental de precautelar la salud de los menores que asisten a los establecimientos y de sus familias, y acatando las disposiciones sanitarias, el Municipio de Quito resolvió la suspensión temporal de los convenios para la prestación del servicio de los Guagua Centros.



Quienes laboran en los centros no tienen una relación de dependencia con el Municipio del Distrito Metropolitano.



La directora de cada centro es asignataria del servicio. Tatiana Castro, vocera de los centros, indicó este viernes 8 de mayo del 2020 que -debido a la decisión municipal de mantener suspendidas las actividades- las directoras de cada centro no pueden hacerse cargo de cubrir rubros como salarios de las colaboradoras.



“Nuestro sueldo es de 647 dólares y el gasto mensual que deberíamos cubrir es de cerca de 7 000 multiplicado por los meses de suspensión”, sostuvo.



Castro aseguró que las directoras elaboraron un plan de contingencia, pero que no han recibido un pronunciamiento oficial sobre él. Según la vocera de las directoras, han dirigido oficios al Municipio. Lo que sí se les indicó, dijo, es que el Patronato San José (entidad que regentaba los establecimientos) no se hará cargo de los meses de suspensión.



Las familias de los niños también esperan respuestas sobre sobre su desarrollo educativo. Quienes laboraban en estos centros de atención infantil aguardan por una certeza sobre sus empleos y los procesos que estaban encaminados con los pequeños.



En su comunicado del 16 de abril, el Patronato dijo que se emprendería un programa de nutrición para los menores que asistían a esos lugares y que reporten problemas en ese ámbito. Según las fuentes municipales, se les ha apoyado en este sentido.