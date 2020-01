El convenio con EE.UU. será analizado

LEA TAMBIÉN

Los alcances del acuerdo de cooperación para vigilancia aeromarítima entre Ecuador y Estados Unidos serán investigados por la Asamblea. Mientras, el Gobierno espera el beneplácito de Washington para enviar a un nuevo embajador.

Para la Comisión de Relaciones Internacionales del Parlamento, las explicaciones dadas por la Cancillería, a través de un comunicado, no fueron suficientes. Este miércoles 8 de enero del 2020 esta mesa decidió pedir la comparecencia del jefe de la diplomacia ecuatoriana, José Valencia, y del Ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, para que entreguen información sobre el tema.



También será convocado el diplomático Francisco Carrión, quien el lunes 6 d enero renunció al cargo de Embajador de Ecuador en Estados Unidos, y aseveró que no existe hasta ahora “un marco normativo bilateral indispensable” para este tipo de operaciones.



La Comisión prevé que las comparecencias se realicen la próxima semana. Fue una decisión que se tomó de manera unánime entre los asambleístas de todas las fuerzas políticas, incluido el oficialismo.



Los legisladores reconocieron que no disponen de información sobre el programa de cooperación aeromarítima que se viene ejecutando desde hace un año y cuatro meses.



“Que se presenten cuáles son los acuerdos que se tienen”, expresó Fabricio Villamar (ex Creo). En tanto que el correísta Augusto Espinosa dijo que “es fundamental” para la Asamblea “tener una visión integral” de este convenio.



La ministra de Gobierno, María Paula Romo, manifestó que dicho acuerdo se apega a la legislación nacional y que las operaciones, en las que participan el Ejército, la Policía y la Fiscalía de Ecuador, no son secretas. Ella acudió ayer a la Asamblea por otros temas.



“Es parte de los acuerdos de cooperación que tiene el Ecuador, no solo con Estados Unidos sino con muchos otros países. ¿Quién regula estas operaciones? Los convenios de cooperación entre Ecuador y Estados Unidos, y la legislación ecuatoriana, en particular el Código Orgánico Integral Penal”, adujo la funcionaria.



Para los vuelos, que tienen como propósito combatir el narcotráfico y para la exploración aeromarítima en Ecuador, Estados Unidos destina un avión Orion P3 y un Awac.



Un primer acercamiento de alto nivel entre las autoridades de los dos países, para concretar estos vuelos, se realizó en mayo de 2018. Durante la visita del vicepresidente de EE.UU., Michael Pence, a Ecuador, el 28 de junio del 2018, se firmó un acuerdo de cooperación militar entre los dos gobiernos para reforzar la capacidad de Ecuador en su combate el narcotráfico y otras amenazas.



El primer vuelo se dio el 6 de septiembre de 2018. Además, hay otro convenio que se firmó en abril de 2019, luego de que Jarrín se reuniera con el almirante Craig Faller, del Comando Sur de EE.UU.



La investigación de la Comisión Legislativa apunta a tener los detalles del convenio y determinar si para este tipo de operaciones se necesita que haya un pronunciamiento a favor del Pleno Parlamentario.



Mientras tanto, en cuanto al reemplazo en la Embajada de Ecuador en EE.UU., la Cancillería no ha adelantado posibles candidatos, aunque extraoficialmente suena el nombre de Ivonne Baki, actual embajadora del país en Catar. A través de un comunicado emitido este miércoles, el Gobierno resaltó el trabajo desempeñado por Carrión, en términos de cooperación de seguridad y defensa. También destacaron su gestión para concretar las visitas del vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, y del secretario de Estado, Mike Pompeo, el año pasado.



Según el Ejecutivo, el nuevo embajador tendrá un perfil más centrado en la promoción económica de las exportaciones, turismo e inversiones.



Desde que Lenín Moreno llegó a Carondelet, Ecuador ha propuesto dos nombres para liderar la misión diplomática en EE.UU. El 30 de junio del 2017, la Cancillería solicitó el beneplácito para designar en ese cargo a Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia durante el gobierno de Rafael Correa.



Sin embargo, cuatro meses después de la nominación, el propio Mera solicitó retirar su postulación, ya que Washington no se pronunció. Luego Carrión sí recibió una respuesta positiva.