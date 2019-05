Un convenio dará acceso online a la Universidad de la Rioja a 1 500 universitarios de Ecuador

LEA TAMBIÉN

Un total de 1 500 estudiantes de pregrado de 15 universidades ecuatorianas podrán optar a una beca, cursar y validar asignaturas online en la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR), gracias a un convenio firmado este lunes 13 de mayo del 2019.

Las materias que podrán elegir estos estudiantes -previamente seleccionados por sus universidades- ascienden a 41, pertenecientes a los grados de Psicología, Derecho, Ciencias Políticas y Gestión Pública, Pedagogía, Ingeniería Informática, Música, Humanidades, Trabajo Social, Administración y Gestión de Empresas, Comunicación y Márketing.



Se trata de ofrecer una enseñanza virtual con clases magistrales, contenidos digitalizados y tutores personalizados a aquellas personas que por sus obligaciones familiares o laborales, o falta de recursos, no pueden desplazarse.



En este sentido ha incidido José María Vázquez, rector de la UNIR, durante la firma del denominado I Plan de Movilidad Virtual Mejía Lequerica en un acto celebrado en Madrid, al que acudieron rectores de las universidades participantes y el secretario general de Universidades en funciones, José Manuel Pingarrón.



Vázquez ha subrayado la importancia de las becas recogidas al amparo de este convenio, que permitirá asimismo que los estudiantes participantes se familiaricen con el sistema de enseñanza superior español, que a su vez se irá extendiendo en el país latinoamericano.



"Los títulos no significan nada. El conocimiento y el aprendizaje son lo que nos enriquece como país" ha señalado el representante de la red ecuatoriana de universidades, Galo Oswaldo López, quien ha destacado: "No queremos depender de pensamiento ajeno. Somos constructores de pensamiento científico y queremos aportar con UNIR y con otras universidades españolas".



Por su parte, Pingarrón ha señalado que este convenio desarrolla la idea "estratégica" de su departamento, ya que une dos conceptos básicos: internacionalización y movilidad. "Hay que potenciar lo euroiberoamericano", concluyó.



Las universidades que firmaron el convenio son:Universidad Técnica de Ambato, Universidades Técnica de Manabí, Técnica del Norte, Técnica Estatal del Carchi, Nacional del Chimborazo, Nacional del Milagro, Católica de Cuenca, Técnica Estatal Luis Vargas Torres de Esmeralda, Técnica Estatal de Bolívar, Escuela Superior Politécnica del Chimborazo, Escuela Superior Politécnica del Ejército, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Universidad de Cuenca, Universidades Laica Eloy Alfaro de Manabí y Politécnica Salesiana.