Controversias entre Conaie y Pachakutik

La aprobación del envío al Registro Oficial de la Ley Tributaria nuevamente evidenció diferencias entre la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) y su brazo político Pachakutik (PK).

La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía (Confeniae), una de las tres filiales de la Conaie y el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), una de las organizaciones de base, pidieron sanciones para cuatro asambleístas de PK que votaron a favor del envío, el 30 de diciembre pasado.



Marlon Vargas, presidente de la Confeniae, manifestó que la actuación de los asambleístas de PK Elio Peña, Eddy Peñafiel, Encarnación Duchi y Jaime Olivo está por fuera del contexto de la lucha de las nacionalidades indígenas. “Prácticamente han traicionado la lucha de octubre”, comentó.



Leonidas Iza, presidente del MICC, manifestó que la próxima semana tendrán una asamblea en la que se evaluará la actuación de Jaime Olivo, legislador de Cotopaxi. “Escucharemos los argumentos sobre su actuación”, dijo.



Ambas organizaciones de la Conaie emitieron comunicados públicos en donde piden sanciones. Iza manifestó que los asambleístas están tomando decisiones de manera individual. “No consultan ni a los dirigentes en PK. Como bancada, muchas veces no han actuado en bloque y menos con la estructura de la Conaie”.



La Ley Tributaria no es el primer punto de divergencia entre ambas organizaciones durante el último año. Antes de esto, la Conaie también pidió sanciones por la votación de los legisladores respecto a la despenalización del aborto en caso de violación. También llamaron la atención a sus autoridades electas que no participaron de las movilizaciones de octubre pasado.



Pero, ¿cuál es la diferencia entre PK y la Conaie? “Hay una diferencia abismal. La Conaie es una organización social. A Pachakutik lo rigen las líneas políticas del Código de la Democracia. Aunque en las elecciones participan las bases de la Conaie todo tiene su procedimiento”, dijo Marlon Santi, coordinador nacional de PK.



Iza puntualizó que no se trata de que PK se sujete a lo que decide la Conaie. Explicó que hay una asamblea de la cual es parte Pachakutik y en la que se toma en cuenta la visión de la Conaie, de la dirección nacional de la organización política y de la bancada de asambleístas.



Eddy Peñafiel, asambleísta de PK por Orellana, señaló que sí se abordó la Ley Tributaria con la coordinación de PK. Sin embargo, esto no se hizo con la Conaie porque cuando se la trató, la dirigencia del movimiento indígena participaba en la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático.



El legislador manifestó que, “si bien existe una organización que da las directrices, hay un momento en el que también se debe pensar en función de país y otro en el cual pensar de manera individual”.



Esto lo mencionó en referencia a la despenalización del aborto porque argumentó que pertenece a una “provincia conservadora en la cual este tema no es bien visto”.



Por su parte, Elio Peña señaló que la Conaie es “un paraguas que cubre a las organizaciones indígenas” del país. En ese sentido, PK también obedece a las organizaciones. Sin embargo, acotó que en su caso no es un asambleísta “obediente sino deliberante” y respetuoso de los lineamientos de cada organización.



Peña también señaló que las divergencias en una organización política deberían tratarse de manera interna para llegar a un acuerdo. En este punto coincidió el asambleísta Peñafiel.



Tanto PK como la Conaie avanzan en su agenda para este 2020. Santi señaló que hasta mayo próximo se realizarían las primarias para definir candidatos de cara al 2021.



“Hemos tenido reuniones preliminares con las organizaciones sociales que participaron de las jornadas de octubre”. No habló aún de alianzas pero dijo que esos candidatos serían presentados a las organizaciones que quieran sumarse a su propuesta.



Iza manifestó que las actividades de la Conaie se concentrarán alrededor de alimentar su propuesta económica alternativa, recorrer las provincias para fortalecer a sus organizaciones y concretar una vocería para defender el paro de octubre. No confirmó movilizaciones para los próximos días.