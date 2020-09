Controles en zonas comerciales se intensificarán desde el lunes 14 de septiembre

LEA TAMBIÉN

Operativos municipales, policiales y militares en el espacio público y en centros comerciales tuvieron lugar ayer, 12 de septiembre del 2020, en Quito, un día antes de la culminación del estado de excepción.

En la av. Pichincha, a la altura del Mercado Central, se registraron controles de seguridad con la intervención del Ejército y la Policía Nacional.



Los uniformados le pedían al conductor que bajase del vehículo, mientras el personal revisaba la parte baja de los asientos y la cajuela. Un agente de la Policía le solicitaba el número de cédula para verificar que no existiera orden de aprehensión en su contra.



César Díaz, secretario de seguridad del Municipio, informó que a pesar de la terminación del estado de excepción, el trabajo interinstitucional se mantendrá en la urbe. Cada dependencia operará según su competencia, pero en coordinación con las otras.



Paralelamente, la Intendencia de Pichincha realizó controles en varios puntos, sobre todo en centros comerciales, donde se revisó el cumplimento del aforo y se verificó que se tomen en cuenta todas las medidas de bioseguridad, como el uso de mascarilla.



La Intendencia informó que se han reunido con los administradores de estos establecimientos para que se respete el límite de la capacidad.



El Cuerpo de Bomberos de Quito aseguró que desde mañana, 14 de septiembre, se arrancará con la realización de 53 operativos de control del aforo en centros comerciales, incluidos los municipales conocidos como ‘del ahorro’.



La entidad recordó que la Ordenanza Metropolitana 001 define que el Cuerpo de Bomberos tiene la competencia para hacer inspecciones y verificar el cumplimiento de la normativa. Los operativos se desarrollarán en las horas de mayor afluencia.



Un inspector realizará un control visual para constatar el aforo, distanciamiento y uso de señalética. Las observaciones se sustentarán con fotografías y audio. Si se identifican irrespetos, la persona responsable del local recibirá una notificación y la Agencia Metropolitana de Control iniciará el proceso administrativo sancionador.



A continuación, las medidas que empezarán a regir a partir de mañana.



Los domingos habrá transporte público



Hoy (13 de septiembre) no trabajarán ni buses convencionales ni municipales, pero desde la próxima semana, estas unidades de transporte brindarán el servicio también los domingos. Sin un toque de queda que limite sus operaciones, las líneas pueden extender su horario nocturno. La Empresa de Pasajeros (que administra el Trolebús y la Ecovía) informó que evaluará la demanda para ver si justifica extender el servicio. Por el momento lo hacen hasta las 21:00 y a esa hora los buses van casi vacíos.



El ‘Hoy circula’ cambiará cada mes



Hoy es el último domingo en el que circulan autos con placas cuyo último dígito es impar. Desde la próxima semana, los días domingos pueden circular todos los autos sin importar su placa. Además, desde mañana rige un nuevo sistema de restricción que varía según el mes y la placa. En lo que queda de septiembre se mantiene el mismo sistema: placas impares circulan lunes, miércoles y viernes. Las placas pares, el martes, jueves y sábado. Pero en octubre, se alternará.



En los parques se mantiene el aforo



La Empresa Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas decidió mantener el aforo de los parques en el 30%. El horario de atención es de 07:00 a 17:00. Continúa restringida la práctica de actividades deportivas que no permitan mantener un distanciamiento mayor a dos metros con otras personas. No están permitidos los deportes de contacto como fútbol, básquet o vóley. Mientras que correr, trotar, caminar y usar la bicicleta se pueden realizar siguiendo niveles de bioseguridad.



Obligatoriedad en el uso de la mascarilla



Pese a que termina el estado de excepción, en la capital sigue vigente la ordenanza con la que se obliga a las personas a usar mascarillas en el espacio público. Dentro de los autos también se debe portar el cubre bocas. No usar una mascarilla corresponde una infracción que se sanciona con USD 100 de multa. Desde el 16 de marzo hasta el 10 de septiembre, en la capital han sido sancionadas 10 085 personas por no cumplir con esta disposición. La Agencia Metropolitana de Control hará operativos.



Reuniones sociales con 25 personas



La finalización del estado de excepción en el país implica que habrá libertad para realizar reuniones. Por lo tanto, desde mañana, se podrán hacer fiestas con hasta 25 asistentes cumpliendo normativas de seguridad, según informó el vicealcalde Santiago Guarderas. La Intendencia de la Policía de Pichincha anunció que mantendrá los operativos para evitar que las personas liben en la vía o realicen escándalos. En la capital, es prohibido beber licor en el espacio público (calles, parques, plazas).



Aforos en locales y restaurantes al 50%



Los restaurantes, centros comerciales, supermercados, mercados y agencias bancarias trabajarán con un aforo del 50%. Los cines, teatros y auditorios pueden operar con el 30% de su capacidad. Además, en los restaurantes, los comensales pueden firmar una “declaración de descargo para grupos”. Esto permitirá “a los clientes, bajo su exclusiva responsabilidad, eximirse del requisito de mantener el distanciamiento social”. Se harán controles para verificar el cumplimiento.

Eventos masivos siguen prohibidos



La Alcaldía de Quito, a través de la Resolución A-060 emitida el jueves 10 de septiembre, decidió suspender la emisión de autorizaciones para la realización de espectáculos en espacios abiertos o cerrados, públicos o privados. Significa que, por ejemplo, no se pueden realizar conciertos. “Se exceptúan de la suspensión los espectáculos deportivos masivos siempre que se celebren sin la presencia de público”. Los eventos religiosos como misas, bodas, bautizos o graduaciones no están permitidos.



Bares, discotecas y gimnasios, cerrados



Los bares, discotecas, billares, centros de diversión nocturna, centros de tolerancia, gimnasios y centros de entrenamiento no pueden abrir. El próximo 28 de septiembre la Secretaría de Salud emitirá un informe para evaluar la posibilidad de su reapertura según la evolución de la curva de contagios por covid-19. Los propietarios de estos servicios pueden realizar planes piloto para solicitar el inicio de las operaciones bajo medidas de seguridad. Estos negocios llevan seis meses sin ingresos.