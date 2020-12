Los controles en zonas autorizadas para la venta de monigotes comenzaron

En Santo Domingo de los Tsáchilas se autorizó la venta de monigotes y caretas en 12 sitios ubicados en mercados de la ciudad.

Este domingo 20 de diciembre de 2020 las autoridades llegaron a esos lugares para constatar que se cumplan con las medidas de seguridad y también para verificar que no se venda pirotecnia.



Ningún establecimiento había solicitado hasta la semana pasada los permisos ni iniciado las gestiones para comercializar estos artefactos explosivos. Por esa razón, la Intendencia de Policía y Comisaría Segunda, realizaron recorridos por las avenidas 3 de Julio, 29 de Mayo y calle Ambato.



Se constató que los vendedores de otros productos han incursionado en la comercialización de caretas. En medio de la ropa, por ejemplo, se colocaron estantes para exhibirlas. Lo mismo sucedió en un establecimiento de venta de pollos.



El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal, en la reunión del pasado 4 de diciembre de 2020, dio una autorización para que los productos relacionados con la venta de años viejos se realicen solo en el interior de los centros de abastos.



Según la Federación de Comerciantes 3 de Julio, no están violentando la orden, porque los locales están ubicados en los perímetros aledaños a los mercados.



Durante los operativos no se retiraron esos accesorios, pero las autoridades advirtieron que realizarán una consulta al COE para que se aclare el alcance de la resolución de venta y comercialización de monigotes.



El intendente, Wilson Rumiguano, dijo que esas ventas por fuera de los lugares autorizados pudieran servir de fachada para introducir pirotécnica ilegal. Agentes del Batallón militar Montúfar participaron en las inspecciones y adelantaron a los comerciantes los requisitos que deben tener para vender los artefactos.



El principal, dijeron, es que cuenten con la inspección del Cuerpo de Bomberos para que luego puedan obtener la autorización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Los vendedores informales que recorren las calles también fueron requisados.



En años anteriores, en el interior de sus mochilas, se encontraron camaretas, petardos, reventadores, entre otros artículos.



Estos controles continuarán en los siguientes días y se enfocarán en algunas vías que en años pasados fueron el epicentro del comercio de pirotecnia y monigotes. Hasta el momento no se han clausurado locales ni emitido otras sanciones.