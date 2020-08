Los controles en las vías y balnearios se activan para el feriado del 10 de Agosto

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El movimiento vehicular en la vía Alóag-Santo Domingo transcurrió con normalidad el viernes 7 de agosto de 2020. En este eje vial, que conecta la Sierra con la Costa, se espera un mayor flujo en el transcurso de este día y la noche con motivo del feriado por el 10 de Agosto.

En el peaje del kilómetro 88, en territorio de la provincias Tsáchila, no se tuvo un incremento en la circulación hasta el mediodía.



En esa estación se registran hasta 11 000 automotores en un día normal. Pero para los días de asueto no se tienen previsiones debido a la situación que vive el Ecuador por la emergencia sanitaria ante el covid-19.



La Prefectura de Santo Domingo de los Tsáchilas, que administra el peaje, diseñó un plan para atender a los viajeros que se dirijan a los distintos destinos de la Costa. Se dispuso la operación de las dos grúas en la parroquia Alluriquín y otra en las casetas de recaudación.



Además, una ambulancia recorrerá el tramo delegado a la provincia entre los km 72,5 y 101. Los usuarios que necesiten asistencia de estos servicios pueden llamar al número del ECU 911 o al 096 073 25 73 del peaje.



Fernando Sánchez, administrador del lugar, pidió a los conductores colaboración al momento de arribar a las estaciones. Sobre todo, que utilicen mascarillas para evitar el contagio del covid-19.



Los funcionarios cuentan con trajes de protección, gafas aislantes y desinfectantes para los billetes y monedas.



Sánchez también recomendó que se respeten los límites de velocidad y las líneas continuas que indican que no se puede rebasar. La carretera está expedita luego de que recibiera un mantenimiento en la señalética y calzada.



Agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador están en la carretera controlando las novedades. El gobernador, Rodrigo García, informó que los operativos serán permanentes hasta el lunes 10 de agosto del 2020. Estos controles se realizarán en los atractivos turísticos locales, como en la vía Aventura, donde se encuentran los balnearios de agua dulce.



Según el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) provincial, la atención está prohibida en los establecimientos que funcionan en esos sitios.



1 400 policías estarán al frente de esos operativos que también incluirán la prohibición de venta de bebidas alcohólicas el fin de semana.