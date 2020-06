Autoridades anuncian más controles en cuatro zonas de Quito

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Chillogallo, Guamaní, Belisario Quevedo, Centro Histórico, La Magdalena y Calderón siguen siendo las parroquias con más casos registrados de covid-19 en Quito.

Pero a las autoridades les preocupan especialmente los

casos puntuales del Centro Histórico, el Panecillo, La Ecuatoriana y Chilibulo.



Anoche, el presidente Lenín Moreno señaló en cadena nacional que debido a la situación en Quito se tomarán tres acciones: mayores controles en la circulación en esos cuatro sectores, reforzamiento en los operativos del comercio informal y aumento en la capacidad de atención del sistema de salud pública.



“Pero esto de nada sirve, si no nos damos cuenta que el virus está en todo sitio, a cualquier hora y en cualquier círcu­lo social”, dijo. El Mandatario pidió a las familias en la Sierra que no realicen fiestas por el fin del año lectivo ni por las graduaciones. Estas deben ser virtuales, indicó.



“Dolorosamente, las únicas personas que sí han entendido la magnitud del problema, son aquellas que han perdido un ser querido”, dijo, y recordó que quienes no toman conciencia de la gravedad de la situación pueden contagiar a sus padres, abuelos o personas vulnerables y convertirse en “el responsable de su salud y de su vida”.

Moreno se preguntó cómo era posible que en la primera quincena de junio se hayan reportado en el país 1 200 fiestas, 57 000 sanciones a conductores por irrespeto a las restricciones vehiculares y 106 000 violaciones al toque de queda.

En la mañana, el alcalde Jorge Yunda y los ministros María Paula Romo, de Gobierno, y Juan Carlos Zevallos, de Salud, aceptaron que el sistema sanitario de la capital está a tope, pero Romo subrayó que no se endurecerían las restricciones. Esta semana se anunciarán nuevas disposiciones para el semáforo de la emergencia sanitaria, vigentes para julio.



Para Quito, estas tendrán sus particularidades, tomando en cuenta el incremento de casos y que se trata de la ciudad más poblada del Ecuador.



En la capital, las parroquias en las que más ha crecido el porcentaje de contagio son Puengasí, Solanda, La Ecuatoriana, Quitumbe y San Juan, que tienen incrementos de 100 a 158%. En total, en la ciudad se registraron hasta ayer 6 453 casos confirmados y una cifra oficial de 460 fallecidos.



Aun con este escenario, las autoridades mantienen el semáforo en amarillo y no cambiarán ninguna restricción.



Ayer también se reunieron los alcaldes de Mejía, Rumiñahui, Cayambe, Pedro Moncayo y San Miguel de Los Bancos y la prefecta Paola Pabón, con el presidente del COE provincial, Agustín Albán. Allí acordaron pedir al COE Nacional que el toque de queda arranque a las 18:00 y que se instaure ley seca.

Solo Puerto Quito y la capital no se adhirieron al pedido, en el que se expresa la preocupación por el consumo de alcohol en las fiestas de San Pedro y el Inti Raymi. Quito ya había pedido restricciones similares pero el COE no las aprobó.



“Nos parece inaudito que si son los alcaldes los que están viviendo día a día la problemática en sus territorios, el COE no haya dado paso”,dijo Pabón.



Pero Romo cree que no se puede ampliar el toque de queda porque las actividades deben distribuirse durante el día y que prohibir la venta de alcohol no hará que la gente deje de consumir, sino que compren clandestinamente.



El ministro Zevallos señaló que uno de los principales problemas es que entre el 50 y el 60% de personas que saben que están contagiadas, salen y esparcen el virus en las calles.

Hasta ayer, 50 personas estaban a la espera de cama en unidades de cuidados intensivos. Las 255 que hay en la ciudad estaban llenas. Zevallos pidió a quienes tengan síntomas de covid-19 llamen al 171, vayan a los centros de salud y hospitales más cercanos a sus domicilios, para pedir ayuda.



Evitar aglomeraciones es un tema de corresponsabilidad ciudadana, dijo el alcalde Yunda, porque no se puede poner un uniformado para cuidar a cada persona. Por eso, se reforzarán las campañas de prevención que conciencien a la gente sobre el peligro de exponer a los más vulnerables.

Frases



Lenín Moreno, presidente de la República: “¿Hemos llegado al extremo de que se requiere un policía para que cada persona haga lo necesario para cuidar su vida?”.



María Paula Romo, ministra de Gobierno: “Las ventas informales han crecido mucho en Quito, esto se relaciona con la situación económica luego del confinamiento”.



Jorge Yunda, alcalde de Quito: “Podemos seguir incrementando el número de camas, UCI, pruebas, pero falta la corresponsabilidad de los ciudadanos”.





Paola Pabón, prefecta de Pichincha: “La ingesta de alcohol causa descuido de las normas de bioseguridad. Debemos parar las fiestas familiares

y clandestinas”.