Controles en playas de Santa Elena y Guayas se mantuvieron, aunque con cierta flexibilización

Las playas de San Lorenzo y Chipipe, en el cantón Salinas (Santa Elena), volvieron a registrar un mayor movimiento de turistas. El feriado por el 9 de Octubre, el primero tras el levantamiento de ciertas restricciones en medio de la emergencia sanitaria por covid-19, incrementó la llegada de viajeros y los controles se intensificaron.

Personal del Municipio, junto a la Policía y las Fuerzas Armada, recorre el balneario desde el viernes 9 de octubre del 2020 para verificar que se cumplan las medidas de bioseguridad y distanciamiento social.



Eduardo Hesny, coordinador municipal, explica que los operativos se enfocaron en restaurantes y hoteles, para constatar que se cumpla con aforo establecido. Mientras que en las playas se decomisó bebidas alcohólicas, ya que su consumo ha sido prohibido a través de ordenanza.



El Ministerio de Ambiente y Agua también aportó con la aplicación de protocolos de bioseguridad en algunos lugares turísticos de Salinas, como la Reserva Puntilla de Santa Elena. Los visitantes tuvieron que cumplir con ciertas medidas desde el ingreso.



En la provincia, el cantón Santa Elena autorizó la apertura de bares y discotecas, con un aforo de 60% y un horario de funcionamiento hasta las 03:00. La Gobernación realizó operativos en la comuna Montañita.



Sin embargo, el control de las playas no fue tan estricto, como asegura Luis Tenempaguay, vicepresidente de la Cámara Provincial de Turismo de Santa Elena. La Policía colaboró en ciertos tramos, según indicó, pero no se logró evitar la proliferación de vendedores informales.



El Municipio de Santa Elena capacitó a los operadores turísticos para aplicar el distanciamiento en la colocación de parasoles y carpas, aunque esto no evitó la acumulación de bañistas en algunas playas como San Pablo y Olón, como aseguró Tenempaguay.



Las cámaras del sistema ECU-911 registraron un mayor movimiento en Montañita, Salinas y Playas (Guayas). Sin embargo, los operadores turísticos coinciden en que no hubo aglomeraciones como en otros feriados.



En Guayas, el acceso a la playa fue libre en General Villamil. Como estrategia para mantener el orden, el Municipio desplegó la campaña 'Hagamos turismo responsable'.



En algunos tramos se colocó carpas informativas, carteles y en los puntos de ingreso se entregó volantes con las medidas de bioseguridad como el uso de mascarilla, el distanciamiento de dos metros, la prohibición de consumo de bebidas alcohólicas y mantener el área limpia.

Las playas de Santa Elena y General Villamil fueron algunos de los destinos más visitados por los guayaquileños. Entre el viernes y las 15:00 de este domingo, la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) registró la salida de 41 566 vehículos por el peaje de Chongón, en la vía Guayaquil-Salinas.