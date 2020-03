Controles en exteriores de mercados de Quito se intensifican

LEA TAMBIÉN

Aún hay vendedores que caminan por la calle Cumandá e intentan instalarse para ofrecer sus servicios cerca al mercado de San Roque, en el centro de Quito, donde la madrugada y mañana del 24 de marzo del 2020, las autoridades realizaron un operativo para retirar del sector a cerca de 600 comerciantes informales.

Para evitar que nuevamente se tomen las calles, los operativos son permanentes en el sector.



La Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad en coordinación con el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano, Agencia Metropolitana de Control, Cuerpo de Bomberos Quito, Agencia Metropolitana de Tránsito, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, continúan haciendo recorridos por la calle Loja, la Cumandá y en todos los sectores aledaños a este importante centro de abastos.



La zona está cercada por 60 vallas en las intersecciones de la calle Ambato, además en la calle Cumandá -a la altura del ingreso al mercado San Roque- y en la Avenida Mariscal Sucre.



“Los agentes realizan dos turnos, las 24 horas del día para evitar el ingreso de comerciantes no regularizados. Participan 60 efectivos en el operativo de control del buen uso del espacio público de entidades municipales y Policía Nacional, los productos que se retengan hoy serán entregados a la Unidad Patronato Municipal San José, que adjudicará a ciudadanos de los sectores vulnerables”, manifestó César Díaz, Secretario General de Seguridad y Gobernabilidad.



Los funcionarios, además, emiten recomendaciones a la ciudadanía de permanecer informados, a través de canales oficiales y realizar sus compras en lugares autorizados para mantener el ordenamiento de la ciudad.



En todos los mercados del Distrito se mantienen los controles para el ingreso de usuarios, dependiendo del último número de su cédula de identidad. Se verifica que no ingresen personas de menos de 18 ni más de 55 años.



Si hay varias personas, deben encolumnarse y mantener una distancia mínima de un un metro de distancia con quien está delante. Si la persona no tiene mascarilla, no se le permite el ingreso.



Además, se les recomienda utilizar permanentemente el equipo básico de bioseguridad: guantes y gafas frente al covid-19. Así también, evitar aglomeraciones y cumplir con la calendarización en las centrales de abasto.