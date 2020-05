Controles permanentes en San Roque para evitar la informalidad

LEA TAMBIÉN

Los ingresos al mercado San Roque se mantuvieron rodeados por vallas y resguardados por agentes metropolitanos de control durante el sábado 23 y domingo 24 de mayo del 2020.

El centro de abastos se mantiene cerrado en el marco de la emergencia sanitaria.



Las tareas de control se dieron a partir de las 03:00 del sábado y se presentaron disturbios en las calles Abdón Calderón y Cumandá.



Durante el operativo, tres efectivos municipales resultaron heridos y 14 personas fueron detenidas.



Los altercados también se registraron el viernes. En el sitio, miembros del Cuerpo de Agentes de Control dieron cuenta de que entre la tarde del sábado y esta mañana no se presentaron novedades. Detallaron, como se pudo corroborar, que las vallas también se colocaron en sitios como la calle Rocafuerte, a la altura de la Cuenca. En esta vía del centro proliferó el comercio ambulante, principalmente, de alimentos.



En San Roque, 20 agentes de control están asignados de forma permanente. Durante la jornada, como se pudo observar, toman medidas de seguridad como desinfección de cada uno de los colaboradores, vehículos e incluso de las baterías sanitarias ubicadas en el lugar.



El transitar de personas, a diferencia del viernes y el sábado, este domingo fue escaso. Los efectivos contaron que hasta antes del mediodía no hubo nuevos intentos de los comerciantes de ocupar espacios públicos.



Sin embargo, en días anteriores sí se identificaron problemas como ventas no regularizadas, inseguridad, irrespeto a medidas de seguridad vigentes por la pandemia, comercialización de sustancias sujetas a fiscalización.



En el caso del operativo, la Secretaría de Seguridad del Municipio informó que de los 14 detenidos, 12 fueron por circular durante el toque de queda vigente en el país y dos por disturbios en el espacio público. Los agentes heridos fueron agredidos con piedras y botellas por parte de comerciantes. Los golpes fueron en la cabeza, pero no presentaron heridas de gravedad.