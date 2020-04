Controles para evitar el contagio del covid-19 se reforzarán en las islas Galápagos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Con un laboratorio donde ya se podrán hacer pruebas de detección de casos de covid-19 en tiempo real (tipo PCR) las autoridades de la región insular reforzarán las medidas de prevención para evitar más contagios de esta enfermedad.

Así lo anunció Norman Wray, presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, a través de una entrevista en una radio local del archipiélago, la noche del lunes 6 de abril del 2020.



Wray confirmó que a la par de las pruebas y los kits para la detección rápida del virus arribarán a las islas más equipos hospitalarios, un experto en epidemiología y dotación de oxígeno para las casa de salud.



Una gran parte de recursos proviene de donaciones particulares, de funcionarios públicos y otros apoyos internacionales. Para complementar esta tarea, agregó Wray, se deben cumplir estrictamente las demás acciones preventivas.



“Tenemos que restringir al máximo nuestra circulación. El hecho de que el toque de queda arranque a las 14:00 no significa que tengamos que estar andando como si no pasara nada en las calles, previo a esa hora”, dijo el titular del Consejo del Gobierno de las islas.



Sobre las sanciones a quienes infrinjan estas disposiciones, Wray informó que se aplicarán todas las multas. “Aquí no tenemos amplia disposición de sitios de encarcelamiento pero sí las multas que corresponden y vamos a aplicar trabajo comunitario para la gente que no quiera colaborar”.



Si es necesario, dijo Wray, “vamos a poner fuerza pública en la casa de cada uno, si tenemos que llegar a eso lo vamos a hacer”. Así se refirió a quienes sean casos positivos y no respeten el tiempo de aislamiento obligatorio.



Con los resultados que se obtengan de las pruebas rápidas, el funcionario agregó que se podrá conocer de forma más clara la situación en el archipiélago.



Wray informó además que, tras firmar un convenio con la Cruz Roja, se derivarán hacia las zonas de trabajo de esta entidad los pacientes que requieran atención especializada en ramas como pediatría o ginecología para evitar más contagios en la red de salud pública de las islas.



Comentó sobre el arribo de 300 kilos de medicamentos a la región insular para ayudar al abastecimiento de implementos necesarios para evitar los contagios. “Necesitamos que la ciudadanía informe, sea transparente y nos diga si se siente mal, enferma o tiene sospechas y que nos dejen intervenir”, concluyó Wray.