Controles a conductores en estado de embriaguez se realizan en Quito durante el feriado

Desde que comenzó el feriado por las fiestas de independencia de Guayaquil de este 2020, un video circula en las redes sociales sobre un procedimiento realizado por un agente de la Agencia Civil de Tránsito (AMT) durante un operativo nocturno en Quito.

En las imágenes se observa que el uniformado proporciona un kit de “alcohol check” a un conductor y le da varias indicaciones. Primero le solicita que rompa las tapas de un pequeño tubo de cristal. Luego le pide que infle una bolsa de plástico con la boca y la embone con la pipeta al terminar de llenarla de aire.



Finalmente, el chofer aplasta la funda inflada y unos cristales cambian de color para verificar si hubo o no consumo de licor. “Como vemos estos cristales son amarillos, lo cual significa que no ha ingerido alcohol. ¿Cómo sabemos que tomó licor? Ocurre cuando se tornan de color verde”, le dice el uniformado. Al verificar que no ingirió alcohol, el agente se despidió del hombre y su acompañante y se retira.



En la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) se indicó que ese procedimiento es parte de las campañas de operativos disuasivos. El dispositivo es desechable y sirve para intervenciones preventivas.



En los operativos sancionatorios, ese dispositivo se conecta con un aparato electrónico que mide el grado de alcohol en la sangre. Si en las pruebas disuasivas se detecta a alguien que tomó bebidas alcohólicas y dio positivo, inmediatamente se llama al grupo de alcohotectores para hacer más evaluaciones y realizar otros procedimientos.



La AMT aseguró que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece multas, disminución de puntos en la licencia y prisión en el caso de que el conductor maneje en estado de embriaguez.