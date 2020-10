Los controles se intensifican en Guayaquil ante un leve aumento de casos de coronavirus

LEA TAMBIÉN

Un ligero pero sostenido aumento de casos. Ese es el diagnóstico de covid-19 que mantiene Guayaquil desde fines de septiembre, según el Cabildo. La movilidad que generó el último feriado y por la proximidad de otro se intensifican los controles preventivos desde varios frentes.

La alcaldesa Cynthia Viteri indicó que la tasa de contagio es de 1,02 por cada 10 000 habitantes. Pero el cantón llegó a tener 0,9 casos tras el devastador escenario de marzo y abril.



“La gente sigue arriesgando su vida de una manera muy peligrosa, al relajarse y no guardar las debidas medidas de bioseguridad”, advirtió la semana anterior. Mañana se tiene previsto que el COE cantonal dé las cifras actualizadas de covid-19 en Guayaquil.



Viteri además reveló que, si bien desde mayo la ciudad suma 112 días con cero muertes por encima del promedio diario, eso “no significa que no haya muertes por covid”.



Ese promedio, según la Alcaldesa, es de 37 decesos/día. Pero el Registro Civil reporta una media de 50/día, en octubre.



Javier Carrillo, vicepresidente del Colegio de Médicos del Guayas, confirma que incluso personal hospitalario sigue falleciendo. “En septiembre y lo que va de octubre han muerto cuatro profesionales de la salud por covid-19”.



Por eso recomienda fortalecer el rastreo de casos y los cercos epidemiológicos, así como el equipamiento de las unidades médicas. “Estamos en una etapa de baja contagiosidad y es más factible controlar la posibilidad de un rebrote”.



El Cabildo porteño intensifica la vigilancia epidemiológica en 18 sectores populares de la urbe. En tanto que el Ministerio de Salud indicó que toma pruebas rápidas a personas asintomáticas y de PCR en quienes presentan síntomas.



Desde la Coordinación Zonal 8 se informó que los casos en Guayaquil han disminuido en un 53,7% en relación a los presentados entre marzo y junio pasados, y aclara que “no se ha detectado un aumento”.



Hasta la semana anterior, el 34% de las 160 camas para la hospitalización de casos de coronavirus había sido ocupado. En tanto, de 90 camas para cuidados intensivos para covid-19 registró una ocupación del 60% en el sistema público.



Allan Hacay Chang, director municipal de Gestión de Riesgos, insiste en la corresponsabilidad de la ciudadanía para cumplir con el uso de mascarillas y evitar reuniones y viajes innecesarios.



Esto debido a que se aproximan el feriado por el Día de los Difuntos y el anuncio de la Secretaría del Deporte para la reactivación de las actividades deportivas de contacto de tipo amateur, sin público, a partir del 29 de octubre. “Sobre el feriado hemos realizado algunas consultas al COE nacional para establecer una estrategia”.



Sobre las actividades deportivas dijo que están coordinando los controles necesarios, en espacios que cumplan con las medidas de bioseguridad.

Las aglomeraciones en sectores como la Bahía y la avenida Casuarina, en el noroeste; y el consumo de alcohol son las infracciones que persisten en medio de la pandemia.