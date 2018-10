Controlaría halla falencias en la compra de grilletes electrónicos

LEA TAMBIÉN

La tarde de este 24 de octubre del 2018 se conocieron los resultados del examen especial que la Contraloría realizó a la compra de los grilletes electrónicos. Tras esta investigación, la entidad de control detalló al menos siete hallazgos.

Uno de estos es que “la cantidad de dispositivos de vigilancia que el Ministerio de Justicia adquirió no se sustentó en estudios y diseños completos, definitivos y actualizados”. Por eso, los equipos pasaron 304 días sin que sean utilizados.



Eso ocurrió con el 81,5% de aparatos comprados para personas que tienen arresto domiciliario y el 97% de equipos que fueron adquiridos para protección de víctimas.



El tema de los brazaletes volvió al debate, luego del caso de Fernando Alvarado. El pasado sábado, el exfuncionario del anterior gobierno se despojó de este aparato y huyó. Ayer, martes 23, apareció en un video en el que dijo que ya se encuentra asilado en un país ‘que ha entendido que hay una persecución política’.

En su investigación, la Contraloría dice que no se suscribieron actas de entrega recepción parciales y definitivos y que no se impusieron multas por USD 109 699 por demoras en la entrega de 1 500 dispositivos. Y que no se cobraron multas por 603 348 a la contratista por demorar 44 días en la entrega de productos informáticos.