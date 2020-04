127 puntos de control de tránsito se instalaron en Quito y los valles el 28 de abril del 2020

LEA TAMBIÉN

Cada operativo que se organiza en Quito requiere de algunos pasos previos. Francisco Arauz, director de Fiscalización de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), dijo que en el norte, centro, sur y valles del Distrito Metropolitano, este martes 28 de abril del 2020, se han instalado 127 puntos de control con uniformados de esta institución, que varían según el personal que los realiza y las características de las vías.

En un recorrido que este Diario hizo entre las 06:00 y las 12:00, durante este 28 de abril, se pudo constatar que los controles viales son más numerosos en las vías principales y en el hipercentro de la ciudad. Mientras en las calles secundarias y los barrios periféricos el control es más reducido.



En cada lugar se arma una cápsula de control con conos y personal que se ubican a una distancia promedio entre sí de cuatro a cinco metros. Algunos cuentan con uniformados de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y la Agencia Metropolitana de Tránsito y otros los realiza cada institución por separado, dijo Arauz.



Si la vía es de dos carriles y de dos sentidos, el operativo se organiza en el centro de la calle, para controlar vehículos que circulan en ambas direcciones.



En vías grandes de dos o tres carriles por lado, como las avenidas De la Prensa, Mariscal Sucre, Simón Bolívar, Maldonado, América, De los Shyris, Teniente Hugo Ortiz, etc. se arma una especie de embudo para que los autos que circulan con la placa permitida y con la cantidad de pasajeros reglamentaria puedan avanzar sin problemas por un carril. En el otro, se hace el control.



La primera revisión es ocular: los agentes se fijan en el número de la placa, para dejar pasar a quienes sí lo tienen permitido. Los demás deben mostrar su salvoconducto y documento de identidad, en un costado de la calzada. En los casos de personal de áreas prioritarias (personal sanitario, de seguridad ciudadana, atención a emergencias, medios de comunicación, sector alimenticio), deben presentar su credencial y en ambos casos no hay necesidad de entregar los documentos al uniformado o bajar el vidrio para enseñárselos.



Ellos pueden verificar que la persona es la misma que consta en el salvoconducto, la cédula o el carné. Cuando los agentes comprueban que un ciudadano infringió la ley y se requiere aplicar una sanción, se le pide que baje del vehículo y se continúa el diálogo y el procedimiento de pie, pero conservando la distancia.



Por disposición del COE Nacional, ahora la gente puede recuperar los vehículos que son retenidos cinco días laborables después de recibida la sanción. Sin embargo, Arauz señala que los propietarios deben considerar que pueden acercarse a retirar su carro únicamente el día en el que tienen permitido circular, según el último dígito de la placa.



Cada usuario sancionado puede entrar a la página web de la AMT para ver el monto de multa que tiene que pagar y luego hacerlo por medios digitales de sus instituciones bancarias o tarjetas de crédito.



Los operativos se hacían, principalmente, en cinco puntos fijos, cuando empezó el aislamiento obligatorio preventivo, para frenar el avance del covid-19. Sin embargo, Arauz explica que con el paso de las semanas fue necesario incrementar los controles porque el movimiento se ha incrementado en las vías.



"Buscamos no sancionar pero mucha gente que sigue haciendo mal uso de salvoconductos o sale por fuera de las normas establecidas no colabora", dijo Arauz. Y agregó que la AMT pide a la gente que se entere mejor de cómo y cuándo se debe llenar un salvoconducto, porque muchos cometen equivocaciones.



Hay quienes salen con salvoconductos con datos que no corresponden al vehículo, la razón por la que salen no es la que consta en el documento o el nombre de la persona autorizada a usar el auto no es el mismo de quien está conduciendo en ese momento. Producto de los incumplimientos detectados, este 27 de abril fueron sancionadas 270 personas y el domingo 26, día en que ningún auto particular debía estar circulando, hubo 169 casos.



Cuando un agente metropolitano para a un automóvil -el vehículo en el que se transportaban los periodistas de este Diario fue detenido para control en seis oportunidades durante todo el recorrido- lee el salvoconducto y pide al conductor que les enseñe la cédula de identidad y licencia de manejo.



En sectores donde el tránsito vehicular fue más evidente -los túneles en el Centro Histórico, parte de la avenida América en el norte y tramos de la avenida Maldonado al sur- se observó a numerosos vehículos cuyo último dígito de su placa no correspondía al asignado por las autoridades, para circular. Incluso se vio varias motocicletas con números de placa que ni siquiera se podía leer.



En un recorrido por avenidas como Las Casas, Amazonas, 10 de Agosto, Orellana, Guayaquil, Alonso de Angulo, Cardenal de la Torre, Teniente Hugo Ortiz, Mariscal Sucre, etc. este Diario identificó otros seis controles.



Algunos, como el de la Mariscal Sucre y Rodrigo de Chávez, son interinstitucionales. Los que se hacen en el interior de los barrios, generalmente, son de miembros de la Policía Nacional. En los puntos de control, el tránsito vehicular se vuelve un poco más lento y si hay más carros en las vías, se forman puntos de atascos momentáneos.