Control de salvoconductos se intensifica en Quito; hoy hubo varios sancionados en la av. Naciones Unidas

La mañana de este jueves 23 de abril de 2020, la avenida Naciones Unidas, en el norte de Quito, luce como un día normal: llena de vehículos, congestión, peatones en la calle y motos y bicicletas que cruzan de un carril a otro para avanzar más rápido.

En ese sector, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), la Policía y las Fuerzas Armadas instalaron un punto de control vehicular conformado por más de 30 personas y cuatro winchas dispuestas a llevarse los vehículos que no acaten las disposiciones.



Los automotores que circulaban por esta avenida y cuyo último dígito de la placa no era 7 ni 8 eran retenidos. A los conductores se les pedían en nuevo salvoconducto y sus documentos, si no tenían se los sancionaba.



En 40 minutos del operativo ocho vehículos fueron retenidos y llevados por los agentes metropolitanos de tránsito a los patios de retención.



Fausto Salinas, comandante de la Policía del Distrito Metropolitano de Quito, señala que en los últimos días, la circulación de vehículos en la ciudad aumentó. Pasó de un 30% de carga vehicular, registrado a principios de la emergencia sanitaria, a un 50% en esta semana. "El problema era que nosotros hacíamos los controles y la gente siempre nos presentaba su salvoconducto. Entonces no podíamos sancionar".



Desde este jueves se aumentaron los puntos de control y los nuevos salvoconductos se emiten con más rigurosidad. En Quito hay 15 retenes viales permanentes y otros 11 puntos móviles. Además, se realizan tres operativos en vías periféricas.



En la avenida Naciones Unidas, las filas de carros y de motos que no tenían el nuevo salvoconducto se hacían cada vez más largas y las justificaciones que los ciudadanos daban a los agentes municipales de tránsito eran variadas. "Salí a comprar comida después de terminar el turno en la empresa", dijo una persona, que no tenía su salvoconducto.



Las motocicletas con dos acompañantes también fueron retenidas. "Nosotros repartimos comida a domicilio. Estábamos trabajando, pero no sabíamos que no podíamos ir los dos", se justificaba otro joven.