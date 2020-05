Más control en Quito por ventas informales relacionadas con el Día de la Madre

LEA TAMBIÉN

Las ventas informales con objetos alusivos al Día de la Madre se tomaron las calles de Quito la mañana de este sábado 9 de mayo de 2020, pese a los fuertes controles que ejerce la Agencia Metropolitana de Control (AMC), la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), Policía Nacional y FF.AA.

Una variada oferta de flores, globos, tarjetas y peluches se pudo observar en calles del sector Chillogallo, como Luis López, Carlos Freire, Manuel Coronado y Mariscal Sucre. Ahí los vendedores informales parecía que jugaban al gato y al ratón con los agentes de control, una persona los alertaba de la llegada de los uniformados para que escondan la mercancía en los inmuebles aledaños.



Los agentes procedían a retener los productos de quienes no lograban ocultar la mercancía por no acataron las disposiciones emitidas por el COE Nacional, que únicamente autoriza la comercialización de productos de primera necesidad en locales comerciales o tiendas del barrio.



Según el agente de la AMT, Gabriel Cacuango, las denuncias canalizadas a través del ECU 911 facilitaron el operativo que se realizó desde las 08:00 en by Chillogallo, el cual contó con la participación de 30 uniformados que se movilizaban en cuatro vehículos y ocho motocicletas.



Durante el control hubo altercados, ya que los comerciantes lanzaron frutas como papayas y naranjas a los agentes, mientras que otros intentaron agredirlos con los tubos que sostienen la señalética de tránsito implementada en el lugar.

Agentes de la AMC realizaron operativos de control de las ventas ambulantes en Quito este 9 de mayod e 2020. Edwing Encalada / EL COMERCIO



En las primeras horas del operativo en Chillogallo se detuvo a una persona por agredir al personal que estaba efectuando los controles. El hombre fue trasladado a Flagrancias, acusado de irrespetar la labor de control que se ejerce en la ciudad.



Más al norte de la urbe, Amparo Portilla, quien se ubicó en la esquina de la av. 10 de Agosto y Bogotá para comercializar periódicos, mascarillas y objetos alusivos al Día de la Madre, fue una de las sancionadas en los operativos.



Ella suplicaba a los agentes que le dejen vender hasta las 12:00 y mostraba unos pocos víveres que almacenaba en una funda. “Esto es insuficiente para mantener por una semana a mi familia. Por favor ayúdeme”, reclamaba, mientras los agentes emitían la boleta de sanción.



Según la AMC, desde que inició la emergencia sanitaria en el Distrito Metropolitano se han realizado 1 822 operativos, en los cuales se han ejecutado 1 510 sanciones por realizar una actividad comercial que no está autorizada, además de sancionar a personas que hicieron mal uso del espacio público, principalmente por pasear a sus mascotas o hacer una actividad física en los parques.



La AMC informa que 450 locales fueron clausurados por no acatar la resolución emitida por el Municipio de suspender las Licencias de Actividades Económicas (LUAE), mientras dure la emergencia.



Los locales sancionados vendían accesorios de mascotas, papelerías, vulcanizadoras, alquiler de disfraces, mecánicas, lavanderías, lavadoras de autos, venta de alimentos perecibles en autos, venta de plásticos en el espacio público y locales que no contaban con la LUAE.



La multa por comercializar en el espacio público es del 50% de un Salario Básico Unificado (SBU), es decir, USD 200; mientras que para locales que no cuenten con la LUAE, la sanción va desde los 400 hasta los 6 000.

La AMC añade además que se han emitido 1775 multas por no usar mascarillas, en cumplimiento de la ordenanza A30. Los sectores que más infracciones cometieron son Administración Zonal Quitumbe, La Delicia, Calderón y Eugenio Espejo.