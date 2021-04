El control de parámetros de calidad en 1 800 buses continúa a través de dispositivos digitales

El exceso de velocidad, cumplimiento de aforo permitido y hasta las paradas indebidas en sitios no autorizados son algunos de los indicadores que se miden a través de los dispositivos electrónicos que ya tienen colocados 1 800 buses que circulan en todo el Distrito Metropolitano de Quito.

Este monitoreo es parte del proceso de cumplimiento que siguen 65 operadoras para el alza progresiva de pasajes. La colocación de este dispositivo, que depende de cada cooperativa o compañía, es parte de los indicadores que deben cumplir las operadoras a los que suman otros requisitos.



Guillermo Abad, secretario de Movilidad del Municipio, explicó que además de este monitoreo las operadoras deben finiquitar el traspaso de la administración de cada bus a la gerencia de la operadora. Ese punto, afirmó, es el que les resulta más difícil de cumplir para completar con todo este proceso.



Actualmente hay entre cuatro y cinco operadoras de transporte que están cerca de cumplir con todos estos parámetros, para que luego puedan acceder al cobro de USD 0,35 en el pasaje.



La compañía de transporte Guadalajara fue la primera en aprobar los 28 parámetros que estableció el Municipio y ya cobra USD 0,35 de pasaje, en sus cuatro rutas que cumple en la ciudad.



El 12 de abril se inició el cobro de la nueva tarifa en los 65 buses y hasta el momento no se han reportado mayores novedades, según confirmó Abad. Lo que se ha detectado en estos días han sido ciertos incumplimientos con el aforo permitido y que algunos conductores aún no están familiarizados con el sistema de los buses nuevos, que dejan de funcionar cuando tienen las puertas abiertas. Por lo que se presume que hicieron paradas en sitios indebidos.



Pero en general, ha sido una semana y media positiva de acuerdo con el Secretario. Los buses han cumplido con las demás exigencias como el horario de salida, medidas de bioseguridad y no han recibido mayores quejas ciudadanas.



Pablo Lima, gerente de la compañía de transporte Guadalajara, confirmó que los controles desde el Municipio se han incrementado para verificar que cada unidad cumpla con las medidas de bioseguridad y otros estándares de calidad.



Lo más difícil, indicó Lima, ha sido toparse con usuarios que aún desconocen sobre el nuevo costo del pasaje y que piden otras exigencias. Lima contó que muchos conductores han recibido quejas porque los usuarios piensan que el nuevo pasaje implica que el bus debe ofrecer más comodidades como asientos reclinables.



Para reportar cualquier novedad sobre las unidades, los usuarios pueden hacer las veces de inspectores a través de la aplicación Movilízate UIO, que recepta quejas.

La actualización de la tarifa de transporte depende del cumplimiento al 100% de los parámetros de calidad, tal como lo establecen la Ordenanza 017 y la adenda a los contratos de las operadoras.