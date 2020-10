Agentes metropolitanos de Quito intensificarán control en vías y espacios públicos durante el feriado ¿Qué se revisará en los vehículos?

LEA TAMBIÉN

El Plan operativo que el Municipio de Quito llevará a cabo durante el feriado por la Independencia de Guayaquil se difundió la tarde de este jueves 8 de octubre del 2020. Empezó con la presentación del balance de la pandemia en la capital.

Ximena Abarca, secretaria Metropolitana de Salud, presentó un informe epidemiológico del Distrito Metropolitano. Señaló, entre otras cifras, que hasta el momento hay 1 490 fallecidos, lo que significa que la tasa de letalidad del virus en Quito es del 3,5. Además, en lo que va de octubre, el Municipio no ha levantado cuerpos de casas y calles del Distrito.



Indicó que los últimos días ha habido un disparo en el número de casos, principalmente debido a los informes retrasados del Ministerio de Salud.



Abarca dijo que la situación en la capital ha mejorado gracias al apoyo de todas las instituciones (Municipio, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Intendencia), pero sobre todo por la colaboración de la ciudadanía.



A propósito del feriado, la Secretaria reconoció que la población tendrá la necesidad de desplazarse, por lo que hizo varias recomendaciones. Entre ellas, que se elijan lugares seguros, donde haya suficiente aire y ventilación, por lo que es preferible que se visiten espacios abiertos.



Aconsejó, además, que en el caso de organizar reuniones familiares, se ponga a buen recaudo a los adultos mayores. Es importante el uso de mascarilla, el mantener las habitaciones ventiladas, con ventanas abiertas para evitar la transmisión del virus dentro de casa.



César Díaz, secretario de Seguridad, indicó que dentro del Plan de prevención y respuesta, que empezará el viernes 9 y se extenderá hasta las 24:00 del domingo 11, uno de los objetivos es precautelar la integridad de todos los habitantes y de las personas que visiten la urbe.



El Cuerpo de Agentes Metropolitano y el Cuerpo de Bomberos Quito realizarán operaciones de control y vigilancia en las nueve administraciones zonales. Además, harán un acompañamiento a la Secretaría de Movilidad para las inspecciones en el transporte público y en las terminales terrestres.



Se implementarán controles fijos, disuasivos y de prevención en distintos puntos del Distrito: en la Martha Bucarám (Ecuatoriana), en Las Cuadras (Chillogallo), en la Mariscal Sucre (La Magdalena), en el sector del colegio Montúfar (Chimbacalle), en la Lizardo Ruiz (Cotocollao), en Tumbaco, El Quinche y en Guayllabamba.



Esos puntos fijos de control estarán conformados por dos miembros de la Policía en moto, dos del Cuerpo de Agentes Metropolitanos y dos miembros motorizados de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).



Además, se hará un monitoreo integral con las 1 500 cámaras en convenio con el ECU-911 y con las 203 cámaras de identificación facial que dispone el Municipio.



Paralelamente, se realizará la sanitización de los 14 parques metropolitanos en la mañana y en la tarde con la finalidad de que las personas que acudan a estos espacios puedan divertirse sin inconvenientes. Allí trabajarán las unidades caninas y equinas para un mejor control.



Para los operativos se contará con 2050 agentes incluidos los uniformados de los bomberos.



Juan Manuel Aguirre, director de la AMT, indicó que como parte del Plan operativo para el feriado se reforzarán los controles en las vías y en las terminales terrestres.



Habrá controles en las avenidas Simón Bolívar, Maldonado, Panamericana Norte, Interoceánica, Ruta Viva y Mariscal Sucre.



Se verificará que los conductores cuenten con los títulos habilitantes. Que los autos circulen con placas y que tengan en regla la licencia; se revisará el estado físico de buses y autos por seguridad. Por ejemplo, el estado de los neumáticos, exceso de pasajeros, entre otros.



Además, realizarán operativos preventivos de estado etílico. Es decir, en caso de encontrar que un conductor que ha consumido licor y el alcohol check supera los 0,8 que permite la ley, se contactará a un familiar para que vaya a retirar a la persona. El conductor no será detenido, explicó Aguirre, para no abarrotar los centros de retención. Sin embargo, si ocurre un accidente, sí se lo detendrá.



El control en las terminales terrestres será intenso para que se cumplan con los aforos permitidos. Los buses interprovinciales pueden viajar con el 75% de su capacidad, mientras que los buses urbanos con el 50%.



Añadió que si una persona detecta que no se cumplen con los aforos, puede denunciar a través de las redes sociales.

Paralelamente, realizarán control del espacio público, para que los autos no invadan veredas ni parterres, sobre todo en lugares comerciales. 1750 agentes de tránsito colaborarán en estos operativos.