Control a campaña para elecciones 2021 arranca entre discrepancias en el CNE

El Consejo Nacional Electoral (CNE) arrancará a contabilizar los gastos de campaña anticipada de cara a las elecciones generales del 2021.

La presidenta de este organismo, Diana Atamaint, informó hoy 23 de noviembre del 2019 en rueda de prensa que una de las primeras acciones será requerir a los medios de comunicación y empresas de vallas publicitarias que reporten al CNE la contratación de publicidad por personas naturales o jurídicas.



El organismo todavía no ha recibido denuncias formales en este sentido. Pero Atamaint comentó que ya se tienen identificados -aunque sin nombrarlos- a precandidatos para los comicios en los que se elegirán Presidente de la República e integrantes de la Asamblea Nacional.



A su vez, Atamaint anunció que el CNE empezará las gestiones para contratar a una empresa de monitoreo para las etapas de campaña anticipada, campaña electoral, silencio electoral y día de sufragio. Esta deberá emitir informes quincenales con las novedades reportadas.

Para ello, la funcionaria dijo que se empleará parte de los USD 50 millones que requirió el organismo al Ministerio de Finanzas para funcionar el próximo año.



La resolución fue aprobada por la mayoría del Pleno de este organismo, el viernes pasado. No obstante, el vicepresidente, Enrique Pita, se abstuvo y el consejero Luis Verdesoto votó en contra.



Verdesoto adujo que al Pleno no le correspondía aprobar ni resolver contrataciones para monitoreo de medios, “más aún cuando el calendario de elecciones no ha sido aprobado. Esa responsabilidad administrativa es de la presidenta del CNE”, acotó el consejero.

Verdesoto agregó que también debía darse un exhorto dirigido a la comunidad política “para clarificar el concepto de precampaña”, algo que para Atamaint está definido expresamente en el Código de la Democracia.



La resolución aprobada por el organismo sí incluye notificaciones preventivas a las organizaciones políticas sobre infracciones en campaña anticipada o precampaña electoral. Asimismo, Atamaint dijo que se les informará que el gasto utilizado en la precampaña será imputado del límite del gasto electoral de los comicios de 2021.



En caso de detectarse infracciones, se realizará un informe técnico para la aplicación de las sanciones.