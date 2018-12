Control a campaña anticipada es limitado

LEA TAMBIÉN

El Consejo Nacional Electoral (CNE) inscribió a 74 676 candidatos para participar en las elecciones seccionales del 24 de marzo del 2019. Una vez culminada esta fase, hay una etapa de impugnaciones, antes de que se emita el listado final de candidatos que aparecerán en las papeletas.

Según el cronograma vigente, la campaña electoral se iniciará el 5 de febrero del próximo año. Los candidatos podrán hacer actos proselitistas hasta el 21 de marzo del 2019. Oficialmente, los aspirantes están autorizados a difundir sus propuestas durante 44 días. Sin embargo, el organismo electoral ha detectado miles de “indicios” de campaña anticipada.



Las 24 delegaciones del CNE levantaron informes semanales para documentar estos actos. Lo hacen en sintonía con el Reglamento de Propaganda, Publicidad, Promoción y Fiscalización del Gasto Electoral.



El 4 de diciembre pasado, el Pleno del CNE aprobó una resolución para contabilizar todos los artículos promocionales al precio real del mercado y posteriormente imputarlos del monto total de campaña, previsto para cada dignidad.



Entre septiembre y noviembre, el CNE detectó 10 700 artículos promocionales en el sistema de monitoreo de vías. Además de 58 vallas publicitarias y 4 audios difundidos en radio. Los elementos hallados en las vías corresponden, en su mayoría, a banderas, adhesivos, lonas y murales.



Enrique Pita, vicepresidente del CNE, sostiene que no se puede sancionar la campaña anticipada, debido a que no está tipificada en el Código de la Democracia. Por ello, cree necesario realizar reformas a la normativa para que la participación de los candidatos sea más equitativa.



“Hay un vacío en el Código, pues no establece la posibilidad de cargar, a ningún candidato, lo que se llama gasto preelectoral”, manifestó Pita.



Diana Atamaint, presidenta del CNE, coincide en que, mientras estas acciones no estén identificadas como infracciones en la Ley, no se las puede sancionar. Por ello, lo que hará el CNE es incluir esos rubros como parte del gasto electoral. Para hacerlo, se deberá confirmar que los aspirantes que hayan incurrido en este tipo de acciones estén calificados para terciar en los comicios. Así lo adelantó el consejero electoral, José Cabrera.



En el norte de Quito se observa una gigantografía con el rostro de César Montúfar, candidato a la Alcaldía por Concertación. El aspirante sostiene que la lona está instalada en una de sus centrales de campaña. Agrega que, a su criterio, no se trata de proselitismo anticipado. “Hay un vacío legal para determinar eso. Para mí no es campaña anticipada. El CNE deberá definir”, dijo.

Las 24 delegaciones del CNE identificaron murales con campaña para los comicios. Foto: Cortesía CNE Loja



En el sur de la capital también se observan lonas y pancartas de aspirantes a distintas dignidades. También se observan pancartas en vehículos particulares.



Por ello, el organismo baraja una reforma al reglamento para establecer mayores sanciones. El consejero Luis Verdesoto sostiene que el CNE tiene la obligación de regular estos actos. Enfatizó, además, que la ciudadanía también podría involucrarse en el control, a través de denuncias.



La presidenta del CNE afirma que los candidatos que hacen campaña anticipada actúan de forma antiética. El vicepresidente Pita agrega que con estas acciones se establecen diferencias entre los candidatos que tienen recursos y aquellos que no, para hacer “inversiones desmedidas”.



Para el inicio de la campaña electoral oficial, cada organización política debe registrar a un responsable económico. A través de un sistema de franjas, el CNE se encargará de programar la campaña en prensa, radio, televisión y vallas, de acuerdo con los requerimientos de los candidatos.

Otra propuesta que se analiza es incluir la obligatoriedad de debates públicos para los candidatos. Esto, debido a que los aspirantes no siempre logran transmitir sus mensajes en igualdad de condiciones. La propuesta la delinea el consejero Luis Verdesoto. El funcionario asegura que se podría aplicar para las elecciones seccionales del próximo año.