Contribuyentes regularizaron sus patrimonios en el extranjero

Lucía Vásconez

El Servicio de Rentas Internas (SRI) recaudó USD 10,5 millones por regularización de activos en el extranjero, en el primer cuatrimestre del año. 132 contribuyentes residentes en el país declararon sus posesiones en el exterior de forma voluntaria.

Ellos hicieron una declaración juramentada de sus bienes, cuentas bancarias, acciones… que no tributaron los impuestos a la Renta o Salida de Divisas (ISD) y sobre ello pagaron sus obligaciones.

La Administración Tributaria no dio más detalles de los contribuyentes que pagaron, ya que hay una cláusula de confidencialidad. El tributo fue establecido en la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, vigente desde noviembre pasado.

El artículo 27 establece que la información relacionada con la identidad de los sujetos pasivos que se acojan al régimen impositivo regulado…, así como la información proporcionada en la declaración juramentada tiene carácter de reservada y no podrá ser divulgada por el SRI, salvo por orden judicial.

Pero, según información pública del SRI, los contribuyentes que declararon tener activos en el exterior viven en 11 cantones: ocho en la Sierra y tres en la Costa.

Las personas pueden regular sus activos en el exterior hasta el próximo 31 de diciembre. Según la norma, quienes hayan reportado hasta el 31 de marzo pagan una tasa del 3,5%. Quienes decidan hacerlo hasta el 30 de este mes tienen una tasa del 4,5% y luego subirá al 5,5% hasta fines de año.

El plazo y las sanciones

Desde enero de 2023 se harán los controles a quienes no hayan regularizado. Para ello, el SRI anunció que ya posee información de 44 000 cuentas financieras de contribuyentes que residen en el Ecuador y que mantienen activos en 43 distintos países.

Ecuador es parte del Foro Global sobre transparencia tributaria. Este organismo dio paso al SRI, para el intercambio de información tributaria. A este grupo pertenecen 164 países, de los cuales ya han enviado información 43 naciones. En el transcurso de los meses llegarán datos de otras jurisdicciones.

El intercambio de información tributaria es una herramienta del SRI para luchar contra la evasión.

En caso de detectar un posible riesgo de evasión, el Servicio de Rentas complementa la información recibida con más datos bajo la modalidad de previa petición e incluso con la posibilidad de implementar auditorías fiscales simultáneas o en el extranjero.

Para Napoleón Santamaría, abogado tributario, en el transcurso de los meses subirá el número de contribuyentes del tributo. La recaudación es baja, pero el Ministerio de Economía prevé recibir USD 200 millones hasta diciembre.

Quienes no regularicen hasta final de año de forma voluntaria pueden pagar tasas de hasta el 37%, dijo Javier Bustos, experto tributario. “Si no declaró y no regularizó en este período, el SRI le va a cobrar como incremento patrimonial no justificado y, según el caso, como defraudación tributaria. Puede llegar hasta el 37%”.