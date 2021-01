Contribuyentes reportan inconvenientes con la plataforma virtual del SRI; Federación de Contadores se pronuncia

La plataforma virtual del Servicio de Rentas Internas (SRI) -SRI en Línea- presenta inconvenientes con varios contribuyentes que no han podido realizar trámites y pagos.

La situación ha sido advertida por gremios de contadores y por usuarios de la plataforma el SRI, ya que en algunos casos han vencido los plazos de las obligaciones y esto implica el cargo de multas por incumplimiento.



Ante las complicaciones tecnológicas, este martes 19 de enero de 2021, la Federación Nacional de Contadores del Ecuador (FNCE) emitió un comunicado en el que informa que está realizando gestiones para solicitar una ampliación de plazos en las fechas de vencimiento de las obligaciones tributarias que deben presentarse en enero, mientras el SRI asegure un adecuado funcionamiento del servicio en línea.



La Federación sugiere no presentar las declaraciones que vencieron con fecha 18 de enero en tanto el sistema siga fallando.



El gremio anunció que presentará una queja formal. "La plataforma informática no permite cumplir adecuadamente con el trabajo de los contadores y contribuyentes, en el ámbito tributario", sostiene la Federación.



Un contribuyente que se vio afectado y multado, por las fallas técnicas del SRI, fue el economista Wilson Araque, director del Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa. Él contó que el 18 de enero le correspondía declarar el impuesto al valor agregado (IVA), pero ninguno de sus reiterados intentos funcionó en todo el día.



"Fueron varios síntomas en la plataforma. Para ingresar a la cuenta personal aparecía un mensaje diciendo que había un problema con el servidor por temas de seguridad. En otro intento logré pasar esa parte y cuando el sistema pedía la clave nuevamente salía el mensaje del problema. En la noche llegó un mensaje diciendo que el servicio no podía procesar la solicitud por problemas de mantenimiento o capacidad", describe Araque.



Araque pudo realizar la declaración el 19 de enero a las 05:57, sin mayor dificultad, pero el SRI ya le cargó una multa por no pagar a tiempo. El Director cuestiona las deficiencias del sistema, pues desalienta a los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones, además que muchos serán multados por problemas que no provocaron.

Este Diario solicitó un pronunciamiento sobre la situación al SRI; se espera una respuesta.