Contratos que Daniel Salcedo mantuvo desde el 2013 son investigados 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las investigaciones en contra de Daniel Salcedo apuntan a los contratos que firmó no solo en la actual emergencia sanitaria, sino aquellos que fueron suscritos desde el 2013.

Información oficial muestra que ese año tuvo un entendimiento con el desaparecido Ministerio de Bienestar Social.



En el 2014 firmó procesos con la Gobernación del Guayas. Un año después lo hizo con la empresa Inmobiliar.



Entre el 2015 y el 2017 también lo logró con el Consejo de Participación Ciudadana.



La ministra de Gobierno, María Paula Romo, dice que Salcedo “no solo será una puerta para abrir esta mafia y encontrar a los culpables; está vinculado hace muchos años con contratos con el Estado”.



Hoy, él tiene una orden de prisión preventiva que un juez le impuso luego de que llegara desde Perú. Su arribo se produjo en horas de la madrugada del 10 de junio de 2020, en medio de un fuerte operativo desplegado por la Policía.



“Agradecemos la cooperación internacional, Daniel Salcedo ha sido expulsado de Perú y ya se encuentra en Ecuador”, sostuvo el comandante general Patricio Carrillo.



Desde ayer, 10 de junio, el detenido se convirtió en el quinto procesado por la compra de fundas de cadáveres con sobreprecio que firmó el Hospital del IESS de Los Ceibos, en Guayaquil.



Según las investigaciones fiscales, durante la emergencia sanitaria él fue parte de las negociaciones para concretar la compra de esos insumos por un valor total de USD 870 000.



Las primeras pericias determinaron que la casa de salud adquirió cada bolsa en USD 148, pese a que en el mercado se ofertaban desde USD 12.



Por eso, la Fiscalía formuló cargos en contra de Salcedo por un presunto delito de peculado. Además, en la audiencia de ayer, el juez dispuso el bloqueo de todas las cuentas bancarias.



También ordenó que no se permita la cancelación ni el traspaso de acciones que tenga en cualquier empresa.



Sus bienes no podrán ser vendidos. Todas las medidas se adoptaron para evitar la salida de capitales y la instrucción fiscal durará 30 días.



Ayer, 10 de junio, también se desarrolló la audiencia de flagrancias en contra del hermano de Salcedo, quien fue detenido el martes 9 en Huaquillas (El Oro) cuando viajaba con USD 40 000 en su mochila. Fue procesado por lavado de activos.



Según la Fiscalía, no pudo justificar la procedencia del dinero. Por eso, su caso será manejado por la Unidad de Lucha contra la Corrupción y Antilavado de Activos de la Fiscalía.



Los investigadores sospechan que el joven intentaba llevar el dinero a Perú.



Los informes policiales dicen que fue detenido mientras caminaba por la frontera. El juez del caso ordenó prisión preventiva para el sospechoso y pidió que el dinero sea incautado hasta que las investigaciones determinen su procedencia.



Los agentes fiscales también investigan si el detenido participó en las contrataciones que realizó su hermano con el hospital del IESS. Él además figura como accionista de empresas. La Policía rastrea los supuestos nexos.