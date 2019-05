Contrato de emprendimiento no contempla período de prueba

LEA TAMBIÉN

El Ministro de Trabajo, Andrés Madero, indicó que el contrato de emprendimiento, una de las propuestas de reformas laborales, tendrá una duración de hasta tres años; es decir, dependiendo del caso, podría durar uno, dos o hasta tres años.

Dentro del lapso que dure dicho contrato "no va haber un tiempo de prueba predestinado", aseguró Madero y reiteró que "no se contempla, tampoco, el período de prueba de 90 días".



El funcionario brindó declaraciones este miércoles 22 de mayo de 2019, después de participar en un gabinete ministerial en el que estuvieron presentes varias autoridades, incluido el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner.



El contrato de emprendimiento está dirigido a nuevas inversiones. Su característica principal es que si el negocio fracasa, el empleador únicamente pagará a los trabajadores lo correspondiente al desahucio y la liquidación, pero no aplica el pago de indemnización por despido intempestivo.



Las otras dos propuestas de reformas laborales conocidas hasta el momento son la eliminación del recargo del 35% en contratos eventuales, y cambios en las distribución de la jornada laboral de 40 horas semanales, que podrá ser ejecutada hasta en 6 días y con horarios de máximo 12 horas al día.



Madero afirmó que las reformas están pensadas para nuevas contrataciones.