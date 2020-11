El anuncio de la contratación de la recolección de basura genera polémica en Santo Domingo

En una acalorada sesión del Concejo Cantonal de Santo Domingo de este lunes, 23 de noviembre del 2020, se conocieron los detalles para aprobar el presupuesto de la nueva contratación para la recolección de la basura, en este cantón del occidente del Ecuador.

El alcalde Wilson Erazo intervino en gran parte de la reunión, para defender el proceso ante las críticas emitidas por varios actores de la sociedad civil.



Entre los cuestionamientos están el monto referencial que se ha planteado para el proceso público de licitación. Según lo proyectado por la Empresa Pública Municipal de Construcción, se necesitaría de alrededor de USD 172 895 803,47 para continuar con el barrido, recolección, transporte y disposición final de desechos, con un plazo de ejecución de 10 años.



El Burgomaestre Erazo aclaró que se trata de un proceso integral que abarca a toda la cadena de este segmento sanitario. Actualmente, solo se cumple con una parte, es decir, con la recolección, transporte y descarga en el botadero. Este trabajo lo realiza desde el 2011 la Empresa Ecoambiental.



El gerente de la Empresa de Construcciones, Patricio Silva, explicó que hasta el momento el Cabildo ha pagado en total USD 47 millones a esa firma privada, solo por haber mantenido un tramo de la recolección de estos nueve años.



Durante una exposición que hizo ante el Concejo Cantonal dijo que de mantenerse ese contrato, le significará a la institución un monto de USD 101 millones bajo las mismas condiciones actuales del proceso de recolección, que no es integral.



Dentro de las especificaciones que se plantean para la nueva contratación están además la construcción de cubetos, control de olores, plagas, fumigación, sistema de tratamiento de desechos peligrosos, mantenimiento vial, seguridad del complejo industrial, maquinarias…



Ecoambiental informó a este Diario que efectivamente sus labores se centran en la recogida de desechos sólidos y no contemplan los infecciosos. “Actualmente recolectamos y transportamos aproximadamente 330 toneladas diarias de desechos domiciliarios, lo cuales son llevados hasta el Kilómetro 32 de la vía Quevedo donde se encuentra el complejo ambiental, lugar en el que se realiza por parte del Municipio la disposición final”, indicó Nuvia Loor, gerente Operativo de la empresa.



Luis Felipe Buenaño, de la Comisión Anticorrupción capítulo Santo Domingo, señala que el Municipio ha demostrado ser deficiente en el manejo de estos procesos.



Por ejemplo, critica el descuido en el que se encuentran las piscinas de lixiviados del complejo ambiental que tienen las cubiertas averiadas y la estructura está expuesta a los cambios del clima. Tampoco se ha puesto en funcionamiento la máquina separadora de desechos en ese botadero, pese a que está montada la infraestructura, agrega.



Y por último observa que la contratación para la continuidad de la recolección estaría viciada de irregularidades. Una de esas es porque ya se habría escogido al aliado estratégico que llevará adelante el proceso. Eso consta en el acta de calificación del pasado 7 de mayo de 2020.



Sin embargo, el Concejo Cantonal aclaró que la sesión de este lunes fue para autorizar la partida presupuestaria y que no se trata de la aprobación de una ordenanza o resolución en firme.