Segunda vuelta y el debate presidencial analizados por Contraloría Social

El debate presidencial entre los dos candidatos presidenciales finalistas y la segunda vuelta electoral fueron los temas abordados en el conversatorio organizado por la Plataforma de Contraloría Social, encabezada por la Comisión Nacional Anticorrupción.

La jornada efectuada de modo virtual reunió a expertos como Francisco Carrión, Medardo Oleas, Martha Roldós, Anunziatta Valdez y Germán Rodas. Estuvo moderado por Dayana León.



Valdez consideró que el formato del debate fue perfectible, permitió la réplica y repregunta directa al final. No obstante, cuestionó el exceso de preguntas porque se volvió imposible responderlas en un minuto y medio.



"Sin embargo, eso permitió conocer qué temas eran del interés del candidato porque eran los que justamente contestaban".



Rodas explicó que como conclusión se estableció que en la jornada no se trataron temas fundamentales como la corrupción. "No quedó claro qué haría el señor candidato Andrés Arauz para confrontar la corrupción; quedaron vacíos por las generalidades que dijo el candidato Guillermo Lasso en esta materia".



Sobre la segunda vuelta, Rodas explicó que los panelistas coincidieron en su preocupación por la organización de los comicios en Manabí. "Se necesitan correctivos urgentes".

Detalló que se concluyó en que se deberían cambiar a los miembros de las Juntas Receptoras del Voto, pues existe desconfianza en el convenio entre el CNE y la Universidad Técnica de Manabí. "Hay un pariente, de uno de los candidatos, que dirige dicha universidad. Es indispensable avanzar en la reconformación en la integración de las mesas".