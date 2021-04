Defensa de los procesados cuestiona llamado a juicio por quema de edificio de la Contraloría

Tras conocer el llamado a juicio de 27 personas señaladas por la quema del edificio de la Contraloría, la defensa de los imputados cuestionó el pronunciamiento judicial. Ernesto Pazmiño, abogado de un grupo de imputados, sostuvo que este llamado es imprudente, injurídico e inconstitucional.

Este 2 de abril del 2021 señaló que irán a juicio, pero que no hay pruebas en contra de sus defendidos. Aseguró que ellos sí fueron detenidos al interior del edificio de la Contraloría, pero porque entraron a defenderse “ante los ataques con bombas lacrimógenas”.



Este caso comenzó en octubre del 2019, cuando se produjo el paro nacional por las medidas adoptadas por el Gobierno y en ese escenario se quemaron las oficinas de la Contraloría General del Estado.



Según Pazmiño, con el llamado a juicio también se criminaliza la protesta social.



Los implicados son acusados por el posible cometimiento de los delitos de paralización de servicio público, destrucción de registros y sabotaje.

La tarde del miércoles 31 de marzo, la jueza de la Unidad Penal Ana Cristina Guerrón emitió el auto de llamamiento a juicio.



Durante el proceso no se permitirá el acceso a personas que no pertenezcan a las partes involucradas y no será público.



Se ha anunciado la participación de aproximadamente 60 personas, entre abogados y procesados. La audiencia se efectuará en el auditorio del complejo judicial norte, en Quito.



En el proceso, la Contraloría actuará como acusador particular.