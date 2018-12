Contraloría: Petroamazonas pagaba por servicios sin tener sustentos

LEA TAMBIÉN

La Contraloría encontró irregularidades en los procesos precontractual, contractual y de ejecución de los contratos iniciales, complementarios, órdenes de compra, de servicios suscritos con proveedores de la Amazonía, entre el 14 de septiembre del 2015 y el 31 de julio del 2018.

El pasado jueves 27 de diciembre de 2018, el órgano de control leyó los resultados provisionales del examen especial a los involucrados y en los próximos días deberán presentar sus descargos.



Entre los hallazgos encontrados por los auditores, la petrolera entregó USD 5 395 por transporte de carga, cuyos kilometrajes no correspondían a los valores señalados para pagar, de acuerdo con la documentación de respaldo.



Asimismo dio USD 89 323 por otros servicios que no se pudo determinar que fueron dados, debido a las inconsistencias o falta de kilometrajes que sustenten los servicios prestados. Canceló IVA por el servicio de transporte de comida para llevar, cuando esto no se grababa con este tributo.



También se retuvo más de USD 276,7 de Impuesto a la Renta y USD 2 324 de IVA. Se pagaron por servicios de alquiler de camionetas sin tener firmas diarias de responsabilidad que certifiquen el servicio provisto. Por esto se canceló USD 1 364,58 más al contratista.



Las órdenes de servicio de la entidad petrolera no contaban con garantías de fiel cumplimiento, ocasionando que durante la ejecución del contrato no se cuente con los respaldos debidos. En el proceso de ingreso al registro de proveedores y contratistas para empresas locales de Orellana, Napo, Sucumbíos y El Oro se presentaron excepciones.



Esto ocasionó que se envíen invitaciones a ofertar a proveedores no registrados y se emitan procedimientos para calificación y registro de contratistas, sin que se cumpla con la normativa vigente.



Durante el período del examen también se solicitó la contratación directa para adquirir ropa de trabajo sin que sea parte de la categorización de bienes relacionados con las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos.



Las órdenes de servicios no incluyeron los porcentajes de subcontratación para ser autorizados a los contratistas, quienes subcontrataron embarcaciones y plataformas para proveer los servicios a Petroamazonas. En consecuencia no se verificó que los subcontratistas estuvieran calificados y que los servicios prestados no tengan similares y/o mejores condiciones técnicas, jurídicas y financieras.