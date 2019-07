En el padrón electoral del 2017 y 2018 se incluyó a personas fallecidas, señala examen de la Contraloría

LEA TAMBIÉN

En el Registro Electoral de las elecciones y Consulta Popular del 2017, así como en el referéndum y Consulta 2018, no se contó con una herramienta automatizada para el procesamiento de información.

Así lo determina el borrador de los hallazgos provisionales del examen de Contraloría General a los sistemas informáticos, infraestructura tecnológica y comunicaciones, entre otros, del Consejo Nacional Electoral (CNE), en el período entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de agosto de 2018.



Este informe preliminar fue leído ayer en la Contraloría como parte del proceso de examen especial que realiza.



El resultado fue, según Contraloría, que en estos procesos se incluyó a personas fallecidas, extranjeras o que no cumplieron con los años de residencia en el país y personas privadas de la libertad, con y sin sentencia ejecutoriada y ciudadanos mayores a los 100 años de edad.



Como parte de estos hallazgos, también se menciona que no existieron controles de validación en el Sistema de Transmisión y Publicación de Resultados (STPR) de los votos, ocasionando que no se contabilicen votos o que estos se asignen sin justificación a los resultados finales.



Otro hallazgo importante es en este examen especial es la falta de control en la elaboración del registro electoral, que permitió la inclusión de 26 101 personas que no cumplieron los requisitos para sufragar en el proceso electoral y Consulta Popular 2017, y de otras 9 396 personas en la Consulta Popular 2018.

En la lectura del informe se enumeraron 14 hallazgos. Otro elemento encontrado fue que, sin sustento legal se procesaron actas de escrutinio con inconsistencias numéricas. Esto permitió que se den por válidas actas que debían ir al proceso de reconteo de los votos.