Contraloría emitió dos informes de responsabilidad penal por compras de la Prefectura del Guayas

La Contraloría emitió dos informes de responsabilidad penal por las compras de insumos médicos y kits alimenticios que realizó la Prefectura del Guayas durante la emergencia sanitaria.

A través de un comunicado, la entidad de control informó este viernes, 5 de junio de 2020, que las auditorías a dos contratos detectaron una diferencia no justificada de USD 345 020 en las adquisiciones.



El primer informe se desprende del análisis de la compra de 70 000 mascarillas KN-95 y 5 000 pruebas rápidas covid-19. Ese contrato se firmó por USD 585 500. Es decir, la Prefectura pagó USD 6,71 por cada mascarilla y USD 23,16 por cada prueba rápida. Pero la Contraloría dice que en el mercado los mismos insumos tienen un valor de USD 3 y USD 11,20, respectivamente.



De esta forma, la auditoría señala que el costo total no debió superar los USD 210 000. De allí que determina “que existe una diferencia de USD 259 700 con los valores del mercado, que se traduce en un incremento porcentual del 123 %”.



Además, señala que para la contratación “no se convocó a otros proveedores, receptando y habilitando la contratación de una empresa que no garantizó los mejores costos y calidad para la institución. Tampoco se respetaron las disposiciones de la Ley Orgánica de Contratación Pública, aplicables a situaciones de emergencia”.



El segundo informe de la Contraloría tiene relación con la compra de 50 000 kits alimenticios. Según la evaluación, en este contrato existe una diferencia de USD 85 320 entre el contrato total y los precios que están en el mercado.



Entre las observaciones que la Contraloría realiza consta que cada kit estaba compuesto por ocho productos y que el contratista aplicó el IVA a todos los insumos, pero solo uno gravaba impuesto. En esta adjudicación también se detectó que, a la fecha de suscripción, “el proveedor no estaba registrado en el Servicio de Rentas Internas para ofertar el servicio requerido, aspecto que no fue observado por los servidores ni autoridades de la Prefectura”.



Actualmente, los dos contratos son parte de las investigaciones que la Fiscalía realiza por presuntos delitos de peculado y tráfico de influencias. En este último está procesado el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales.



Los dos informes de la Contraloría fueron enviados a la Fiscalía.