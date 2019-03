Contraloría emitió informe preliminar sobre preventas de petróleo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Contraloría General del Estado presentó el viernes 22 de marzo del 2019 los resultados preliminares del examen especial al ingreso, registro y utilización de los recursos provenientes de contratos de preventa petrolera. El periodo analizado fue entre el 1 de enero del 2012 y el 31 de diciembre del 2017.

En este tiempo se suscribieron cinco contratos de preventa de crudo por USD 7 060 millones, con las empresas Unipec, Petrochina y Petrotailandia.



En este informe previo el ente de control planteó cinco conclusiones.



La primera se refiere a que los desembolsos de la venta anticipada de crudo no fueron registrados como deuda pública en el mencionado período. Esto no se hizo, incluso luego de que la Contraloría General del Estado (CGE) dispusiera en el 2017 que estos valores consten como deuda pública.



Según la Contraloría, esto ocasiono que las cifras de la deuda no se hagan de acuerdo con la normativa.



La segunda observación fue que Petroecuador realizó registros contables extemporáneos de las preventas. Fueron siete operaciones financieras por USD 2 372 millones, que se efectuaron con un retraso de entre 11 y 138 días. Esto provocó que las anotaciones de estas transacciones no reflejen las condiciones económicas oportunas y reales de la estatal petrolera.



Entre los descargos, sobre este punto Petroecuador refirió –en el informe- que entre 2012 y 2017 la empresa estaba en un proceso de restructuración. Eso generó que en el área financiera haya una alta rotación de personal, habían pasado por esta unidad entre ocho y 10 funcionarios. Además, se dijo, que el entonces gerente de Comercio Internacional de Petroecuador era “celoso” con la información de las preventas.



La tercera observación fue que hubo diferencias en los registros contables que manejaba Petroecuador. Por ejemplo, en un desembolso del contrato 2013169 por USD 700 millones se incluyeron 12,4 millones más. Este último rubro, según Contraloría, debía registrarse al momento de su amortización, lo que incrementó el saldo de la deuda.



La cuarta observación hecha por la entidad fue que Petroecuador registró en sus balances un ítem denominado cuentas por cobrar al Ministerio de Finanzas por USD 4 600 millones. A esta figura se habría recurrido, luego de que los registros de las preventas que se hacían desde el 2009 empezaran a afectar el estado financiero de la empresa petrolera. Pero en este caso, no hubo documentación de respaldo para sustentar ni garantizar este cobro.



Finalmente, el manejo de los recursos por parte del Banco Central del Ecuador (BCE), en el mencionado periodo, fue también advertido en este informe preliminar. Durante la lectura se señaló que, de 18 desembolsos por la preventa de crudo, la entidad transfirió tres a Petroecuador por un total de USD 900 millones y 15 al Ministerio de Finanzas, por USD 6 160 millones.



Para estos procesos, no se contaba con una normativa que regulara cómo se debe proceder. Pero en sus descargos el BCE mencionó que hizo esos movimientos por el pedido que hicieron el Ministerio de Finanzas y Petroecuador vía correos electrónicos.



Tras la lectura de este informe preliminar, las que son parte de este examen especial deben presentar sus descargos en el plazo de cinco días hábiles. Luego se conocerá el informe final.