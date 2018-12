Contraloría halló inconsistencias en transferencias de aportes al Seguro de Salud del IESS

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un examen borrador de la Contraloría halló inconsistencias en las transferencias de ingresos por aportes personales y responsabilidades patronales en el Seguro de Salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), generando que el fondo no cuente con la totalidad de los aportes.

El borrador del informe de auditoría, leído este lunes, 10 de diciembre del 2018, en la sede del organismo, corresponde a las operaciones administrativas y financieras en el Seguro General de Salud Individual y Familiar del IESS, por el período entre el 1 de enero del 2013 y el 31 de mayo del 2018.



La falta de seguimiento por parte de funcionarios de la entidad, a fin de establecer los valores adeudados por el Estado al fondo de salud es otra de las conclusiones, con la cual se incumplió una recomendación realizada por la Contraloría en un examen anterior.



La deuda del Estado, según detalla el documento, asciende a USD 3 073 millones. Este monto corresponde a prestaciones médicas a jubilados, personas con discapacidad y con enfermedades catastróficas.



El examen borrador señala también que la información presupuestaria y contable de las unidades médicas presentan inconsistencias, que impiden consolidar esta información del Seguro de Salud a escala nacional. No hay registro de saldos de prestaciones médicas desde abril del 2015.



La falta de constataciones físicas, catastro y avalúos municipales de la infraestructura y equipamiento del Seguro de Salud es otro de los hallazgos, lo cual ha generado que, en consecuencia, el valor de estos bienes e inmuebles no esté actualizado.



Por último, la auditoría de la Contraloría halló que en la cuenta “intereses ganados” hay valores que no corresponden con la naturaleza de la cuenta global “ingresos varios” del fondo de salud.