Contraloría determinó inconsistencias en procesos del CNE en elecciones de 2019

La Contraloría determinó inconsistencias en los mecanismos informáticos para el control y supervisión del conteo de votos; y, en los controles de validación y actualización del Registro Electoral, tras una auditoría a las seccionales de 2019. El informe se hizo público el viernes 21 de agosto del 2020.

Los resultados del examen especial a los procesos y sistemas informáticos, aplicados para la conformación del registro electoral y su depuración, conteo de votos y validación de firmas, para la inscripción, registro y legalización de partidos y movimientos políticos del último proceso fueron remitidos esta mañana al Consejo Nacional Electoral (CNE).



Entre las inconsistencias del Registro Electoral, la Contraloría determina la inclusión de fallecidos habilitados para votar, extranjeros inscritos sin justificación y otros que fueron eliminados del padrón sin sustento.



Por ejemplo, se incluyeron 20 833 personas, de las cuales 2 224 no cumplieron con el requisito de 5 años de residencia en el Ecuador.



En el Registro Electoral constaron 1 714 extranjeros con su visa cancelada, y otros 3 630 extranjeros que no cumplieron los requisitos legales para acceder al derecho a votar.



Asimismo, se incluyeron a 3 210 personas con sentencia ejecutoriada, pero se excluyó a 792 personas, cuyos derechos políticos habían sido restituidos, siempre según el informe de la Contraloría.



Otro de los hallazgos de la auditoría es que el CNE no contó con un sistema integrado para el registro de solicitudes de cambio de domicilio. Y que no existieron controles para validar la información de ciudadanos que sufragaron y los que no lo hicieron.



Para la Contraloría, existieron inconsistencias entre la información de los padrones electorales y la obtenida en la etapa postelectoral.





Inconsistencias halladas en el examen de Contraloría



La auditoría determina que el CNE no contó con una solución tecnológica que garantice el registro, control y cumplimiento de los procesos relacionados con la inscripción de organizaciones políticas.



La entidad electoral utilizó un programa adquirido en el año 2012, que permitió la inscripción de cédulas con 9 y 12 dígitos, personas fallecidas a la fecha de presentación de firmas, menores de 16 años, firmas de personal activo de la Policía y Fuerzas Armadas, así como de adherentes repetidos en sus movimientos y en diferentes organizaciones políticas.



En lo que tiene que ver al procesamiento de los resultados, el informe evidencia la ausencia de mecanismos automáticos para el control y supervisión del proceso de conteo de votos y emisión de actas de escrutinio.



Así también, que la puesta en cero de la Base de Datos del Sistema de Transmisión y Publicación de Resultados STPR, ocasionó que no se asegure la integridad de las bases de datos, repositorios de imágenes y librerías de este sistema y no se garanticen los principios de transparencia y seguridad en las elecciones del 24 de marzo de 2019.



Para el organismo, esto permitió que se produzcan algunas anomalías. Por ejemplo, del total de 248 835 actas del proceso de elecciones, 20 451 presentaron la condición de “Inconsistencia numérica”, lo que obligó al reconteo de votos.



Además, el día de las elecciones, la página web de resultados del CNE no estuvo disponible entre las 18:00 de ese día y las 13:18 del día lunes 25 del mismo mes y año, agrega el informe. También dice que se verificaron interrupciones, lentitud en la presentación de resultados y cambios en la información presentada sobre la cantidad de actas válidas.



El Centro de Datos Alterno contratado por el CNE, en la ciudad de Guayaquil, en el que se alojó al servidor web para la publicación de resultados, presentó fallas en la capacidad de procesamiento.



La réplica de las imágenes de las actas del exterior fue suspendida, debiendo realizarse el traspaso de estas actas de forma manual, puntualiza el informe.