Contraloría notificó glosa de USD 9 millones a Rafael Correa por el uso de aviones presidenciales

El expresidente de la República, Rafael Correa, suma un nuevo proceso en su contra, esta vez, impulsado por la Contraloría General del Estado. Este jueves, 12 de septiembre del 2019, el líder de la denominada Revolución Ciudadana confirmó que fue notificado con una glosa de USD 9 millones por el uso de los aviones presidenciales.

En marzo pasado, la Contraloría aprobó un examen especial al uso de las aeronaves a cargo de la Presidencia, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2012 y el 24 de mayo del 2017.



Según el documento elaborado por el organismo de control, en ese lapso los aviones presidenciales Legacy 600 y Falcon 7X realizaron 261 vuelos internacionales. En el 29% de los casos, las aeronaves fueron utilizadas por Correa. En el 71% restante, los aviones fueron usados por otras autoridades de Gobierno.



Según Contraloría, esto desvirtuó la naturaleza de los aviones. El informe agrega que Correa debió emitir una reglamentación para velar por la economía y el uso eficiente de los bienes públicos.



“Ayer me notificaron “glosa” de 9 MM USD por “uso de aviones presidenciales“. Debe ser algo inédito en la historia, “glosar” a un presidente por no haber utilizado exclusivamente para él los aviones, sino haberlos puesto al servicio de todo el Estado. Todo es cuestión de tiempo.”, escribió Correa, en su cuenta de Twitter.



Contraloría, en su examen, identificó desplazamientos internacionales efectuados sin la autorización de la Presidencia de la República. Según la entidad de control, 33 de estos desplazamientos internacionales se hicieron en los aviones Legacy 600 y Falcon 7x. Otros 22 viajes, en aviones de TAME y 2 en la aeronave de Petroecuador. “Se desconoce si los viajes, que costaron al Estado USD 9 649 761,36, se efectuaron para cumplir actividades oficiales”, sostuvo Contraloría. Además, no se detallaron los pasajeros, el peso de carga ni el equipaje.



Contraloría también detectó 24 vuelos internaciones con los aviones presidenciales Legacy 600 y Falcon 7X, con destino a países considerados como paraísos fiscales por el Servicio de Rentas Internas (SRI).