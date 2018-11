Contraloría ratifica la existencia de fisuras en Coca Codo Sinclair

LEA TAMBIÉN

La Contraloría General del Estado (CGE) leyó este 14 de noviembre del 2018 el informe borrador del examen especial que se realiza a la ejecución, terminación, liquidación y recepción de los contratos de construcción y fiscalización; y operación y mantenimiento de esta obra.

Según la entidad, en el período analizado entre el 16 de diciembre del 2015 y el 30 de abril de este año, se han identificado 7 648 fallas. Las más grandes tienen 38 centímetros.



El problema se produce, según Contraloría, porque la empresa Sinohydro Corporation, que está a cargo de esta obra, empleó materiales no homologados para construir los ocho distribuidores, no efectuó un adecuado control de calidad ni aplicó procedimientos técnicos para soldar las fisuras. “El procedimiento de reparación no fue el adecuado”.



Esto ha obligado a que la contratista repare estas fallas en dos ocasiones, en el 2015 y el 2018, debido a que la presencia de estas fisuras es recurrente.



El informe borrador únicamente reporta las fisuras que se han determinado en las áreas externas y de acceso, pero hay partes que están cubiertas de hormigón y planchas de acero, por lo que es imposible determinar si existen más fallas. Una valoración completa requeriría quitar todo el hormigón de la casa de máquinas donde el Estado destinó USD 1 010 millones.