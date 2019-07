Contralor defiende a la fiscal Diana Salazar y habla de un ‘deterioro’ de la justicia por el caso de Alexis Mera 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El contralor General del Estado, Pablo Celi, se pronunció este jueves 4 de julio del 2019 tras la resolución de la Corte Nacional de levantar la prisión preventiva al exsecretario jurídico del correísmo Alexis Mera, investigado por cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias por el caso Arroz Verde.

El titular de la Contraloría dijo, en una entrevista radial que "el día de ayer (miércoles) la Fiscal enfrentó en ese juicio, incluso, actitudes displicentes y agresivas de parte de los propios jueces que en lugar de proteger la acción de la autoridad se pusieron en un plano de desarticular a la Fiscal".



El miércoles, los jueces del Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia levantaron la orden de prisión que pesaba en contra de Alexis Mera y ordenaron que utilice el grillete electrónico. También dispusieron arresto domiciliario con resguardo policial y la prohibición de salida del país. La disposición de los magistrados fue cuestionada por Diana Salazar.



Para Celi, la resolución de dos de los jueces de la Corte se tomó "desconociendo de manera absoluta la sustentación que la Fiscalía ha hecho de este caso, y no solo la Fiscalía, las investigaciones que estamos realizando desde varias instituciones. La Contraloría General del Estado lleva adelante, en este momento, también una investigación respecto de cómo se controló o no los recursos que se recibió por parte de esa agrupación en procesos electorales", manifestó respecto a la revisión de los aportes que se había realizado para las campañas de Alianza País.



El Contralor consideró que "el país tiene que apoyar de forma decidida a una Fiscal que está actuando con entereza, con libertad de actuación, con autonomía, con independencia y con un gran criterio para calificar las causas y sustentarlas".



Celi cuestionó el desempeño de los magistrados que dictaron medidas sustitutivas para Mera. "El único problema que sí enfrentamos, y esto es muy importante, es el estado de deterioro del sistema judicial, por no llamarlo un estado de descomposición administrativa y moral", manifestó.

El exsecretario Jurídico de la Presidencia Alexis Mera aún se encuentra recluido en la Cárcel 4, en el norte de Quito. El exfuncionario espera que este 4 de julio del 2019 se le generen los documentos necesarios que permitan su excarcelación y pueda trasladarse a su domicilio en Guayaquil.