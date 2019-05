Contraloría destituye a Enrique Santos, miembro académico del CES

LEA TAMBIÉN

Este lunes 6 de mayo del 2019, Enrique Santos Jara renunció a su cargo de miembro académico del Consejo de Educación Superior (CES); indicó que debido a que obtuvo su jubilación tras estar en el mundo académico desde 1979. Esto ocurrió horas antes de que Contraloría General del Estado le hiciera llegar la notificación de su destitución. Así lo dijo este martes 7 de mayo, consultado por EL COMERCIO.

Con fecha 30 de abril del 2019, la Contraloría “confirma la responsabilidad administrativa culposa 17437 DNPR de 25 de marzo del 2019, que consiste en la sanción de destitución y multa de USD 7 320, equivalente a 20 salarios básicos unificados para el trabajador general de USD 366 cada uno”.



Enrique Santos, según el Código Orgánico Administrativo, una vez notificado (le indicaron que la resolución llegó a su antiguo despacho en el CES a las 17:00 de ayer) podrá interponer recursos en sede judicial o administrativa ante el Tribunal Contencioso Administrativo o el Contralor General del Estado.



¿Por qué se lo destituye? Por tres puntos. El primero es por haber concedido una prórroga de 45 días de plazo al consultor del contrato CES-2014- 019, para la entrega del Manual de Clasificación de Puestos y Distributivo de Remuneraciones, sin contar con documentación de sustento ni justificativos técnicos ni legales. Por ello se dejó de cobrar una multa de USD 1890. El contrato era por USD 45 000.



¿Qué responde Santos Jara? “Hubo un informe técnico para la prórroga. Coincidió con un período de vacaciones de tres o cuatro consejeros y de los directores departamentales”. Y según argumenta se requería de su presencia para armar el manual de clasificación de puestos.



El segundo punto por el que se le sanciona es la existencia de pasajes caducados y no reembolsados, que no fueron recuperados, según Contraloría. En el informe se señala que la causa es que en calidad de miembro del CES, por mantener pasajes aéreos a su nombre que de acuerdo con los reportes emitidos registran los estados: por usar, por volar y disponibles, pendientes de recuperar, ocasionando que no se encuentren justificados los gastos realizados por la entidad, afectando a sus recursos económicos.



Al respecto, Santos responde que “siempre en el sector público hay problemas porque compramos pasajes y a veces nos dicen no hay la reunión, hay que quedarse y no se viaja. Dicen que no hubo la acción ni las medidas tendientes a evitar que los pasajes caducaran. El convenio con Tame dice que la responsable es la encargada de la administración del contrato; argumenté que no se me informó oportunamente y que la persona que debió arreglar (el tema) era la administradora; yo informaba a través de e-mails cada vez que no iba a usar los pasajes y a Contraloría como descargo le envié e-mails en los que se me informó que había pasajes caducados dos años después”.



El tercer causal es que miembros del CES prestaron servicios de docencia en instituciones educativas en horario de oficina. En el informe se indica que como Presidente del CES, Santos, acordó con otra integrante, la Presidenta de la Comisión Permanente de Posgrados, el cumplimiento de 40 horas laborables de lunes a jueves y por autorizar de manera extemporánea la regularización de permisos con cargo a vacaciones de los viernes de marzo a octubre del 2017. Eso ocasionó que se cancele su remuneración de USD 5 693, 53 al mes, sin cumplir con la jornada laboral establecida en la normativa. Esto porque ella era profesora de la Universidad Estatal Amazónica.



También se anota el caso de la Presidenta de la Comisión Ocasional de Salud, del CES, quien trabajó como profesora de la Politécnica Nacional, a tiempo parcial, dando clases los martes, miércoles, jueves o viernes, de 07:00 a 09:00 y de 17:00 a 20:00. Igual caso con el Presidente de las Comisiones Permanentes de Institutos y Conservatorios, que desempeñó cargo de docente en la Politécnica Nacional.



Según Santos, la LOES y la Losep dicen que los servidores de altos rangos pueden ejercer la cátedra, siempre que no entre en conflicto con las funciones. Y se vale de un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado, del 2011, que señala que los altos rangos no deben cumplir horario institucional necesariamente. Además subraya que él no era el jefe de los otros miembros, ejercía la Presidencia pero eso no implicaba que le rindieran cuentas a él. En el link adjunto, el informe de Contraloría.



Enrique Santos llegó al CES en octubre del 2012; en el 2016 volvió a ganar un lugar en el pleno de ese organismo. Desde septiembre del 2016 hasta diciembre del 2017 fue presidente del Consejo de Educación Superior. Aseguró que el 25 de abril del 2019 envió su contestación o descarga a la Contraloría General del Estado y envió una fotografía con el recibido.